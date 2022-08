राष्ट्रमंडल खेल: स्वर्ण पदक के लिए महिला क्रिकेट टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी, टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का मौका

Highlights टीम इंडिया का स्वर्ण पदक के लिए ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला आज फाइनल मुकाबला रात 9.30 बजे से खेला जाएगा क्रिकेट में भारत को पहली बार पदक मिलेगा

एजबेस्टन: बर्मिंघम में हो रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम स्वर्ण पदक के लिए खिताबी मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। भारतीय टीम के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है और कप्तान हरमनप्रीत की अगुआई में टीम इंडिया ये मुकाबला जीत कर इतिहास रचना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला रात 9.30 बजे से एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने सफर की शुरूआत हेर से की था लेकिन टीम जब एक बार लय में आई तो फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया मौजूदा समय में दुनिया की सबसे मजबूत टीम मानी जाती है। ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत को शुरूआता मुकाबले में एक बार हरा चुकी है। आज के मैच में टीम इंडिया उस हार का बदला ले कर स्वर्ण पदक पर अपना नाम दर्ज कराना चाहेगी।

