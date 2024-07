IND vs ZIM: 29 जून को विश्व विजेता और 6 जुलाई फुस्स, युवा टीम ने कटवा दी नाक!, गिल ने कहा- ऐसी उम्मीद नहीं थी, कलंक माथे पर!

Highlights जिस तरीके से आउट हुए उससे काफी निराश हैं। हमारे लिए थोड़ी उम्मीद थी। बल्लेबाजी का लुत्फ उठाने की बात की थी।

IND vs ZIM: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने शनिवार को यहां जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में मिली 13 रन की हार के बाद अपनी टीम के बल्लेबाजी प्रयास को निराशाजनक करार दिया। उन्होंने साथ ही कहा कि वह जिस तरीके से आउट हुए उससे काफी निराश हैं। मैच के बाद गिल ने कहा, ‘मैच में पारी के आधा खत्म होने तक हमने पांच विकेट खो दिए थे। अगर मैं अंत तक क्रीज पर टिका रहता तो अच्छा होता। मैं जिस तरह से आउट हुआ और मैच जिस तरह से आगे बढ़ा उससे मैं बहुत निराश हूं।’ भारत 29 जून को दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व विजेता बना था और 6 जुलाई को शुभमन गिल की अगुवाई में टीम को हार का सामना करना पड़ा। रोहित शर्मा ने 11 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जा किया और युवा टीम ने आज नाक कटवा दी।

Fantastic performance by Zimbabwe in the first T20I against India 👏#ZIMvIND | 📝: https://t.co/fo9Ow4hvG9pic.twitter.com/s4TCUfdYSL — ICC (@ICC) July 6, 2024

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे लिए थोड़ी उम्मीद थी। लेकिन 115 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अगर आपका 10वें नंबर का बल्लेबाज मैदान पर हो तो आपको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है।’’ गिल ने कहा कि टीम अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, ‘‘हमने समय लेने और अपनी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाने की बात की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।’’

Zimbabwe win the first T20I by 13 runs 🎉 #ZIMvINDpic.twitter.com/cy88BNqogL — Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) July 6, 2024

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा इस जीत से काफी खुश थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी श्रृंखला खत्म नहीं हुई है। रजा ने कहा, ‘‘जीत से बहुत खुश हूं। लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है, श्रृंखला खत्म नहीं हुई है। विश्व चैम्पियन तो विश्व चैम्पियन की तरह ही खेलते हैं इसलिए हमें अगले मैच के लिए तैयार रहना होगा। ’’