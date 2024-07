IND vs ZIM Highlights: पहले मैच में हार के बाद लगातार 4 मैच में जीत, शुभमन गिल ने कहा-हमने जो भूख दिखाई, वह शानदार

Highlights मुझे लगता है कि पहला मैच हारने के बाद हमने जो भूख दिखाई, वह शानदार थी। मेहमान टीम ने वापसी करते हुए 4-1 से श्रृंखला जीती। तीन टी20 और इतने ही वनडे मैच शामिल हैं।

IND vs ZIM Highlights: भारतीय युवा टीम के कप्तान शुभमन गिल ने रविवार को यहां कहा कि वापसी करने की भूख और परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के कौशल ने उन्हें श्रृंखला के पहले मैच में मिली हार के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ बचे चार मैच में जीत दर्ज करने में मदद की। भारत को पांच मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे ने 13 रन से हरा दिया। लेकिन मेहमान टीम ने वापसी करते हुए 4-1 से श्रृंखला जीती। गिल ने पांचवें और अंतिम टी20 मैच में 42 रन की जीत के बाद कहा, ‘‘मुझे लगता है कि पहला मैच हारने के बाद हमने जो भूख दिखाई, वह शानदार थी।

India complete four wins in a row to end the T20I series on a high 👏 📝 #ZIMvIND : https://t.co/naG0RWx8eZ pic.twitter.com/oZbDZYo1li

जब हम यहां आए थे तो सभी नेट पर ज्यादा अभ्यास नहीं कर पाये थे। हम परिस्थितियों से सांमजस्य नहीं बना पाये थे। जिस तरह से हमने खुद को ढाला, वह शानदार था। ’’ ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ वाशिंगटन सुंदर ने कहा कि पिच की गति और उछाल ने भारतीय बल्लेबाजों को शुरू में हैरान कर दिया जिसकी वजह से उन्हें पहले मैच में हार मिली।

4-1 series win for the Men in Blue against Zimbabwe! 💪 We completely outplayed the opposition with solid all-round skills. 🤩 Top efforts from the boys. Off to Sri Lanka now !🇮🇳@BCCI || #ZIMvINDpic.twitter.com/hENxxOT8OX