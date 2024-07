IND vs ZIM Highlights 3rd T20I: 13 जुलाई को सीरीज जीतेंगे!, शुभमन गिल ने कहा-युवा टीम ने बल्ले और गेंद से कमाल किया

Highlights युवा टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। हर कोई योगदान दे रहा है और अच्छा संकेत है। लेंथ गेंदों को हिट करना आसान नहीं था।

IND vs ZIM Highlights 3rd T20I: कप्तान शुभमन गिल ने जीत पर कहा कि 13 जुलाई को सीरीज पर कब्जा कर लेंगे! गिल के अर्धशतक के बाद वाशिंगटन सुंदर के फिरकी के जादू से भारत ने जिंबाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बुधवार को 23 रन की जीत के साथ पांच मैच की सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। गिल ने कहा कि निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खेल था। हमने बल्ले और गेंद से शुरुआत की। लेंथ गेंदों को हिट करना आसान नहीं था। युवा टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। हर कोई योगदान दे रहा है और यह एक अच्छा संकेत है।

Back-to-back comprehensive wins over Zimbabwe give India a 2-1 lead in the T20I series 👊#ZIMvINDpic.twitter.com/bX30yUrEh4 — ICC (@ICC) July 10, 2024

40 रन से कम पर अपने पहले पांच विकेट खोने के बाद भारत के खिलाफ जिंबाब्वे ने कमाल किया। 119 रन जोड़ दिए। किसी टीम द्वारा जोड़ा गया सबसे अधिक रन है। पिछला सर्वश्रेष्ठ पिछले साल मलाहाइड, डबलिन में आयरलैंड का 108 (31/5 से 139/7) था। दूसरी बार जिम्बाब्वे टी20ई में भारत के खिलाफ 150 के पार गया।

For his economical spell of 3/15 in the second innings, Washington Sundar receives the Player of the Match award 🏆👏



Scorecard ▶️ https://t.co/FiBMpdYQbc#TeamIndia | #ZIMvIND | @Sundarwashi5pic.twitter.com/j8jBHdz66C — BCCI (@BCCI) July 10, 2024

🔙 to 🔙 wins in Harare 🙌



A 23-run victory in the 3rd T20I as #TeamIndia now lead the series 2⃣-1⃣ 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/FiBMpdYQbc#ZIMvINDpic.twitter.com/ZXUBq414bI — BCCI (@BCCI) July 10, 2024

T20I में 5वां विकेट गिरने के बाद जिम्बाब्वे द्वारा सर्वाधिक रनः

119 बनाम भारत, हरारे, 2024

104 बनाम BAN, हरारे, 2022

101 बनाम BAN, हरारे, 2022

100 बनाम एएफजी, शारजाह, 2016

99 बनाम BAN, चैटोग्राम, 2019।

भारत के 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिंबाब्वे की टीम ऑफ स्पिनर सुंदर (15 रन पर तीन विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के सामने छह विकेट पर 159 रन ही बना सकी। आवेश खान ने 39 रन देकर दो जबकि खलील अहमद ने 15 रन देकर एक विकेट चटकाया। डियोन मायर्स (49 गेंद में नाबाद 65 रन, सात चौके, एक छक्का) ने करियर का पहला अर्धशतक जड़ा।

जिंबाब्वे को जीत नहीं दिला सके। उन्होंने जिंबाब्वे की बेहद खराब शुरुआत के बाद क्लाइव मेडांडे (37) के साथ छठे विकेट के लिए 77 और वेलिंगटन मसाकाद्जा (नाबाद 18) के साथ सातवें विकेट के लिए 21 गेंद में 43 रन की अटूट साझेदारी भी की।

सलामी बल्लेबाज गिल ने इससे पहले 49 गेंद में सात चौकों और तीन छक्कों से 66 रन की पारी खेलने के अलावा यशस्वी जायसवाल (36) के साथ पहले विकेट के लिए 67 और रुतुराज गायकवाड़ (49) के साथ तीसरे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी की जिससे भारत ने चार विकेट पर 182 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

जिंबाब्वे की ओर से कप्तान सिकंदर रजा ने 24 जबकि ब्लेसिंग मुजरबानी ने 25 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे जिम्बाब्वे की शुरुआत खराब रही और टीम ने पावर प्ले में तीन विकेट गंवाकर 37 रन बनाए।