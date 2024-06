जिम्बाब्वे दौरे पर जाने वाली टीम में हुआ बदलाव, शिवम दुबे शामिल, जानें कौन हुआ बाहर

Highlights जिम्बाब्वे दौरे पर जाने वाली टीम में हुआ बदलाव ऑलराउंडर शिवम दुबे को चोटिल नीतीश रेड्डी की जगह शामिल किया गया भारत 6 जुलाई से शुरू होने वाली श्रृंखला में जिंबॉब्वे के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा

IND vs ZIM: ऑलराउंडर शिवम दुबे को चोटिल नीतीश रेड्डी की जगह जिंबॉब्वे दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को यह घोषणा की। भारत 6 जुलाई से शुरू होने वाली श्रृंखला में जिंबॉब्वे के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा।

Shivam Dube replaces Nitish Reddy in the squad for the series against Zimbabwe.



