IND vs WI: यशस्वी जायसवाल ने जड़ा टेस्ट करियर का 7वां शतक, 145 गेंदों में 16 चौके...

Ind vs Wi: भारतीय टीम और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने विरोधी गेंदबाजों को जमकर मार लगाई और शतकीय पारी खेली।

By संदीप दाहिमा | Updated: October 10, 2025 15:26 IST2025-10-10T15:25:42+5:302025-10-10T15:26:14+5:30

Ind vs Wi Yashasvi Jaiswal 7th Test Hundred against west indies 14 Fours | IND vs WI: यशस्वी जायसवाल ने जड़ा टेस्ट करियर का 7वां शतक, 145 गेंदों में 16 चौके...

IND vs WI: यशस्वी जायसवाल ने जड़ा टेस्ट करियर का 7वां शतक, 145 गेंदों में 16 चौके...

HighlightsIND vs WI: यशस्वी जायसवाल ने जड़ा टेस्ट करियर का 7वां शतक, 145 गेंदों में 16 चौके...

Yashasvi Jaiswal’s century against West Indies in Delhi Test: भारतीय टीम और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने विरोधी गेंदबाजों को जमकर मार लगाई और शतकीय पारी खेली। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने शानदार खेल दिखाया और वेस्टइंडीज को मैच में पीछे धकेल दिया, पहले दिन टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया।

सबसे पहले केएल राहुल और यशस्वी की जोड़ी ने टीम को अच्छी शुरुआत दी और 58 रनों की पार्टनरशिप की, 18वें ओवर में केएल राहुल शॉर्ट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने अच्छा खेल दिखाया, यशस्वी ने 145 गेंदों पर शतक लगाया और फिलहाल नाबाद खेल रहे हैं।

Open in app
टॅग्स :Test CricketYashasvi JaiswalKL RahulTeam IndiaWest Indiesटेस्ट क्रिकेटयशस्वी जायसवालकेएल राहुलटीम इंडिया