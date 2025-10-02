IND vs WI, Test: मोहम्मद सिराज ने रचा इतिहास, मिशेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ ऐसा करने वाले बने पहले गेंदबाज

मोहम्मद सिराज ने लंच से पहले टेगनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़ और ब्रैंडन किंग के विकेट लिए और रोस्टन चेज़ को आउट करके पारी का अपना चौथा विकेट लिया

October 2, 2025

India vs West Indies, 1st Test: मोहम्मद सिराज ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में धमाकेदार प्रदर्शन किया। सिराज ने इंग्लैंड में शानदार सीरीज़ खेली, जहाँ उन्होंने 23 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में शीर्ष स्थान हासिल किया और वेस्टइंडीज के खिलाफ भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाज़ी की और लंच से पहले तीन विकेट लेकर वेस्टइंडीज़ को झकझोर कर रख दिया। सिराज ने लंच से पहले टेगनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़ और ब्रैंडन किंग के विकेट लिए और रोस्टन चेज़ को आउट करके पारी का अपना चौथा विकेट लिया, जिससे वेस्टइंडीज़ का स्कोर 105-6 हो गया। 

इस बीच, वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार गेंदबाजी के बाद सिराज ने इतिहास रच दिया। वह इस साल 31 टेस्ट विकेट लेने वाले डब्ल्यूटीसी टीमों में दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। सिराज ने 2025 में 29 टेस्ट विकेट लेने वाले मिशेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया।

2025 में सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज (डब्ल्यूटीसी टीमों में)

मोहम्मद सिराज (भारत) 31 विकेट, 7 मैच
मिशेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) 29 विकेट, 7
शमर जोसेफ (वेस्टइंडीज) 24 विकेट, 6 मैच
नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया) 22 विकेट, 3 मैच
जोश टंग 21 (इंग्लैंड) विकेट, 4 मैच

इस बीच, सिराज मौजूदा चक्र में दो बार चार विकेट और दो बार पाँच विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज़ हैं। सिराज को एशिया कप के लिए भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने शानदार फॉर्म दिखाई है और भारत के लिए उन्हें किसी भी प्रारूप में बाहर रखना मुश्किल होगा। भारत को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे और पाँच टी20 मैच खेलने हैं और अगर जसप्रीत बुमराह को इस श्रृंखला से आराम दिया जाता है, तो सिराज के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करने की संभावना है।

