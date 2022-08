IND vs WI T20: गोल्डन डक पर आउट होने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी, जीरो पर आउट होने में नंबर एक भारतीय बल्लेबाज

Highlights सबसे अधिक शतक (4) इनके नाम है। रोहित शर्मा टी20 में सबसे अधिक रन (3443) बनाने वाले खिलाड़ी हैं। टीम इंडिया के कप्तान के पास एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे कोई भी बल्लेबाज नहीं बनाना चाहेगा।

IND vs WI T20: वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ओबेद मैकॉय ने दूसरे टी20 मैच की पहली गेंद पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को गोल्डन डक पर आउट किया। भारतीय बल्लेबाजों को वार्नर पार्क की पिच की गति और उछाल को समझने में काफी परेशानी हुई।

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टी20 में सबसे अधिक रन (3443) बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इसके साथ की सबसे अधिक शतक (4) इनके नाम है। टीम इंडिया के कप्तान के पास एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे कोई भी बल्लेबाज नहीं बनाना चाहेगा। रोहित 8 बार शून्य पर आउट हुए हैं। दूसरे स्थान पर टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल हैं। राहुल 4 बार जीरो पर आउट हुए हैं।

Early tumble of wickets for India, a product of their aggression against the new ball. Can they rebuild?



