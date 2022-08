IND vs WI T20: 59 रन से वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज में 3-1 से आगे, अर्शदीप, अक्षर और आवेश चमके, ये खिलाड़ी बना मैन ऑफ द मैच, देखें वीडियो

Highlights रोहित शर्मा (33) और सूर्यकुमार यादव (24) की ताबड़तोड़ शुरुआत की। ऋषभ पंत ने 31 गेंद में सबसे ज्यादा 44 रन का योगदान देकर रन गति को तेज रखा। संजू सैमसन 23 गेंद में 30 रन पर नाबाद रहे।

IND vs WI T20: अक्षर पटेल के हरफनमौला खेल के अलावा बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दबदबे वाले प्रदर्शन से भारतीय टीम ने पांच मैचों की श्रृंखला के चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय में शनिवार को यहां वेस्टइंडीज को 59 रन से शिकस्त देकर 3-1 की अजेय बढ़त कायम कर ली।

अक्षर ने आठ गेंद में दो छक्के और एक चौका की मदद से नाबाद 20 रन बनाने के अलावा अपनी स्पिन गेंदबाजी पर चार ओवर में 48 रन देकर दो विकेट झटके। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 191 रन बनाने के बाद अर्शदीप सिंह के 12 रन पर तीन विकेट की मदद से वेस्टइंडीज की पारी को 19.1 ओवर में 132 रन पर समेट दिया।

भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा (33) और सूर्यकुमार यादव (24) की ताबड़तोड़ शुरुआत की जबकि बीच के ओवरों में ऋषभ पंत ने 31 गेंद में सबसे ज्यादा 44 रन का योगदान देकर रन गति को तेज रखा। संजू सैमसन 23 गेंद में 30 रन पर नाबाद रहे। अक्षर और अर्शदीप के अलावा भारत के लिए आवेश खान और रवि बिश्नोई ने दो-दो विकेट लिये।

.@arshdeepsinghh scalped 3⃣ wickets and was #TeamIndia's top performer from the second innings of the fourth #WIvIND T20I. 👍 👍



A summary of his bowling display 👇 pic.twitter.com/b2pxjDP7OG — BCCI (@BCCI) August 6, 2022

लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम कभी भी लय हासिल नहीं कर सकी। आवेश खान ने शुरुआती ओवरों में ब्रैंडन किंग (13) और डेवन थॉमस (एक) को चलता किया भारत को शानदार शुरुआत दिलायी। कप्तान निकोलस पूरन और रोवमैन पॉवेल ने इसके बाद तेजी से रन बनाये लेकिन बड़ी नहीं खेल सके।

आठ गेंद में तीन छक्के की मदद से 24 रन बनाने वाले पूरन रन आउट हुए तो वही 16 गेंद में 24 रन बनाने वाले पॉवेल अक्षर का दूसरा शिकार बने। इन दोनों के बीच कायर मायर्स 14 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार बने। नौवें ओवर में आधी टीम के पवेलियन लौटने के बाद वेस्टइंडीज को जेसन होल्डर (13) और शिमरोन हेटमायर (19) से उम्मीदे थी लेकिन दोनों ने एक बार फिर निराश किया।

इन दोनों के पवेलियन लौटने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट करने की औपचारिकता पूरी की। इससे पहले रोहित और सूर्यकुमार यादव ने 53 रन की साझेदारी कर टीम को शानदार शुरुआत दिलायी। रोहित ने शुरुआती दो ओवर में चौका जडने के बाद तीसरे ओवर में ओबेद मैकॉय (66 रन पर दो विकेट) खिलाफ दो छक्के लगाये ।

For his match-winning bowling display of 2⃣/1⃣7⃣, @Avesh_6 bags the Player of the Match award as #TeamIndia take an unassailable lead in the T20I series. 👏 👏 #WIvIND



Scorecard ▶️ https://t.co/DNIFgqfRJ5pic.twitter.com/T33sZ7Gi5i — BCCI (@BCCI) August 6, 2022

इस ओवर में सूर्यकुमार ने भी एक छक्का और एक चौका लगाया। भारतीय टीम ने इस ओवर से 25 रन बटोरे। रोहित ने पांचवें ओवर में अकील हुसैन (28 रन पर एक विकेट) के खिलाफ एक और छक्का जड़कर टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचाया लेकिन इस गेंदबाज ने अगली गेंद पर उन्हें बोल्ड कर 16 गेंद की उनकी पारी को खत्म किया। उन्होंने दो चौके और तीन छक्के जड़े। रोहित की तरह सूर्यकुमार भी छठे ओवर में अल्जारी जोसेफ (29 रन पर दो विकेट) की गेंद पर छक्का जड़ने के बाद पगबाधा हो गये।

उन्होंने 14 गेंद की पारी में एक चौका और दो छक्के लगाये। विकेटकीपर ऋषभ पंत ने क्रीज पर पैर रखते ही चौका जड़ा जिससे पावर प्ले के बाद भारत का स्कोर दो विकेट पर 65 रन हो गया। दीपक हुड्डा (19 गेंद में 21 रन) और पंत ने इसके बाद समझदारी से दौड़ कर रन चुराने के साथ बीच-बीच में चौका लगाना जारी रखा।

Thanking fans & appreciating their support - Captain @ImRo45 way! 😊 👏



🎥 Scenes after #TeamIndia's win in the 4⃣th #WIvIND T20I in Florida. 👍 👍 pic.twitter.com/XzORF1rCUc — BCCI (@BCCI) August 7, 2022

टीम ने 11वें ओवर में मैकॉय की गेंद पर पंत के चौके के साथ रनों का शतक पूरा किया। जोसेफ ने 12वें ओवर में हुड्डा को अपना दूसरा शिकार बनाकर पंत के साथ तीसरे विकेट के लिए उनकी 47 रन की साझेदारी को तोड़ा। सैमसन ने इसी ओवर में चौका जड़ा और फिर 15वें ओवर में मैकॉय के खिलाफ छक्का लगाकर रन गति को तेज किया।

मैकॉय के इस ओवर में पंत ने भी चौका लगाया लेकिन आखिरी गेंद पर आउट हो गये। भारत ने 16वें ओवर में 150 रन पूरे किये। लेकिन पंत के पवेलियन जाने के बाद रन गति पर कुछ समय के लिए अंकुश लग गया। सैमसन और टीम के ‘फिनिशर’ दिनेश कार्तिक (नौ गेंद में छह रन) रन गति तेज करने में नाकाम रहे।

मैकॉय ने 19वें ओवर में कार्तिक को बोल्ड किया तो इसी ओवर में अक्षर पटेल ने दो छक्के जड़े। उन्होंने पारी की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम के स्कोर को 190 के पार पहुंचाया। भारतीय बल्लेबाजों ने मैकॉय के चार ओवर से 66 रन बटोरे।