IND vs WI: 90 ओवर, 318 रन, 2 विकेट, 42 चौके और 1 छक्का, पहले दिन का खेल खत्म, दिल्ली में पस्त इंडीज गेंदबाज

IND vs WI: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट में शुक्रवार को यहां पहले दिन दो विकेट पर 318 रन लिए।

Highlightsसाई सुदर्शन ने भी 87 रन का योगदान दिया। दूसरे विकेट के लिए 193 रन की साझेदारी की।वेस्टइंडीज के लिए दोनों विकेट जोमेल वारिकन ने लिये।

नई दिल्लीः दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को खेल खत्म हो गया। भारतीय टीम वेस्टइंडीज के आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए 90 ओवर में 2 विकेट पर 318 रन बनाए। इस दौरान 42 चौके और 1 छक्के मारे। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 54 गेंद में 5 चौके की मदद से 38 रन बनाए। फिरोजशाह कोटला का मैदान फिर से साई सुदर्शन के लिए भाग्यशाली साबित हुआ। सुदर्शन 165 गेंद में 12 चौके की मदद से 87 रन बनाकर आउट हुए। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपना 7वां शतक पूरा किया। अपने कौशल का अच्छा नमूना पेश किया।

किसी भारतीय ओपनर द्वारा पहले दिन सर्वाधिक रन-

192 वसीम जाफ़र बनाम पाकिस्तान, कोलकाता 2007

190 शिखर धवन बनाम श्रीलंका, गॉल 2017

179 यशस्वी जायसवाल बनाम इंग्लैंड, विशाखापट्टनम 2024

173 यशस्वी जायसवाल बनाम वेस्टइंडीज, दिल्ली 2025*

167 गौतम गंभीर बनाम श्रीलंका, कानपुर 2009।

2024 के बाद से किसी घरेलू टेस्ट के पहले दिन भारत की बल्लेबाजी-

336/6 बनाम इंग्लैंड, विशाखापट्टनम

326/5 बनाम इंग्लैंड, राजकोट

339/6 बनाम बांग्लादेश, चेन्नई

46 ऑलआउट बनाम न्यूजीलैंड, बेंगलुरु

318/2 बनाम वेस्टइंडीज, दिल्ली।

जायसवाल 253 गेंद में 22 चौके की मदद से 173 रन पर नाबाद हैं। साथ में कप्तान शुभमन गिल 68 गेंद में 3 चौके की मदद से 20 रन पर नाबाद है। पहले टेस्ट में बड़ा स्कोर बनाने से चूकने वाले जायसवाल दूसरे मौके को हाथ से जाने देने के मूड में नहीं थे और उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट लगाए।

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट में शुक्रवार को यहां पहले दिन दो विकेट पर 318 रन लिए। स्टंप्स के समय जायसवाल 173 जबकि कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर पर क्रीज पर मौजूद है। साई सुदर्शन ने भी 87 रन का योगदान दिया। जायसवाल और सुदर्शन ने दूसरे विकेट के लिए 193 रन की साझेदारी की। वेस्टइंडीज के लिए दोनों विकेट जोमेल वारिकन ने लिये।

