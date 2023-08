IND Vs WI 5th T20: वेस्टइंडीज ने सीरीज 3-2 से अपने नाम की, पहली बार भारत को 5 मैचों की टी20 सीरीज में हराया, 2017 के बाद हार, जानें प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच कौन

Highlights निकोलस पूरन को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। रोमारियो शफर्ड को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। पहली बार भारत को 5 मैचों की टी20 सीरीज में हराया है।

IND Vs WI 5th T20: आखिरकार टीम इंडिया को सीरीज में 3-2 से मात मिली। वेस्टइंडीज ने सीरीज 3-2 से अपने नाम की। पहली बार भारत को 5 मैचों की टी20 सीरीज में हराया है। निकोलस पूरन को प्लेयर ऑफ द सीरीज और रोमारियो शफर्ड को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

Drought broken 👏



The West Indies claim T20I series bragging rights over India in Florida!



More from #WIvIND 👇https://t.co/dvEJ9cwGIw — ICC (@ICC) August 14, 2023

भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी मौके का फायदा नहीं उठा सके। वेस्टइंडीज ने इस तरह 2017 के बाद भारत के खिलाफ पहली टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज जीती। अंतिम मैच की जीत में ब्रैंडन किंग स्टार रहे जिनकी नाबाद 85 रन की पारी में पांच चौके और छह छक्के जड़े थे। यह उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय में सवश्रेष्ठ स्कोर भी है।

A deserved Player of the Series award for West Indies hard-hitter Nicholas Pooran 💥



More 👉 https://t.co/dvEJ9cw8SYpic.twitter.com/J7tsVafcdY — ICC (@ICC) August 14, 2023

कप्तान हार्दिक पंड्या की टीम ने 0-2 से पिछड़ने के बाद वापीस करते हुए सीरीज 2-2 से बराबर की, लेकिन खिलाड़ी निर्णायक मुकाबले में लड़खड़ा गए। सूर्यकुमार यादव (61 रन) के श्रृंखला में दूसरे अर्धशतक की मदद से टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के बाद नौ विकेट गंवाकर 165 रन बनाये।

Brandon King lights up Lauderhill as the West Indies claim the #WIvIND T20I series!



Scorecard 📝: https://t.co/oCaQ0DoiWYpic.twitter.com/EHsYMEWLon — ICC (@ICC) August 13, 2023

पिच पर स्ट्रोक्स लगाना आसान नहीं था, फिर भी सूर्यकुमार ने 45 गेंद की पारी के दौरान चार चौके और तीन छक्के जड़े। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडीज ने तेज शुरुआत की और किंग (55 गेंद) व निकोलस पूरन (47 रन,35 गेंद, एक चौका, चार छक्के) के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 गेंद में 107 रन की भागीदारी से दो ओवर शेष रहते दो विकेट पर 171 रन बनाकर जीत हासिल की।