IND vs SL 3rd ODI: 3 मैच में 27 विकेट स्पिन बॉलर ने झटके, स्पिनर के सामने फिसड्डी दुनिया के टॉप बल्लेबाज, ऐसे धाराशाही धुरंधर

Highlights रोहित के छोड़ दिया जाए तो सभी भारतीय धुरंधर फेल हो गए हैं। श्रीलंका का स्कोर छह विकेट पर 199 रन हो गया। मेजबान टीम ने 28 रन पर पांच विकेट गंवाए।

IND vs SL live score, 3rd ODI: श्रीलंका ने भारत के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बुधवार को शिकंजा कस दिया है। भारत 1997 के बाद सीरीज हारने जा रहा है। दुनिया के टॉप बल्लेबाज स्पिन आक्रामण के सामने फेल हो गए। तीन मैचों की सीरीज में भारतीय खिलाड़ी 27 बार स्पिनर के सामने आउट हो गए। कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा के सामने नई चुनौती है। रोहित के छोड़ दिया जाए तो सभी भारतीय धुरंधर फेल हो गए हैं।

Avishka Fernando, Kusal Mendis make half-centuries as Sri Lanka post the highest total in the series 👏 #SLvIND 📝: https://t.co/CKfBEwGybQ pic.twitter.com/4IBqo7Nx05

27 बनाम श्रीलंका, श्रीलंका 2024 (3 वनडे) *

22 बनाम पाकिस्तान, टोरंटो 1996 (5 वनडे)

21 बनाम पाक, टोरंटो 1998 (5 वनडे)

18 बनाम श्रीलंका, श्रीलंका 1997 (4 वनडे)

18 बनाम पाक, भारत में 2005 (6 वनडे) (इसमें सलीम मलिक ने ऑफ-स्पिन और मध्यम गति के मिश्रण से गेंदबाजी की। 1996 और 1998 में क्रमशः तीन और छह विकेट शामिल हैं)।

Innings Break! #TeamIndia restrict Sri Lanka to 248/7.



3⃣ wickets on ODI debut for @ParagRiyan

1⃣ wicket each for @Sundarwashi5, @imkuldeep18, @akshar2026 & @mdsirajofficial



Stay Tuned for our chase! ⌛️



Scorecard ▶️ https://t.co/Lu9YkAmnek#SLvINDpic.twitter.com/zrooQ0vaTO