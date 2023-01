IND vs SL 3rd T20: टी20 क्रिकेट में तीसरा शतक, पहला फिफ्टी 26 गेंद में और दूसरा अर्धशतक 19 बॉल में, मैदान के चारों ओर शॉट्स, देखें वीडियो

Highlights मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलकर टी20 क्रिकेट में तीसरा शतक जड़ा। अर्धशतक 26 गेंद में पूरा करने के बाद सूर्यकुमार ने तिहरे अंक तक पहुंचने में 19 गेंद ही और ली। आखिरी ओवर में चमिका करुणारत्ने को एक चौका और एक छक्का लगाया।

IND vs SL 3rd T20: सूर्यकुमार यादव के 51 गेंद में नाबाद 112 रन की मदद से भारत ने श्रीलंका के खिलाफ शनिवार को तीसरे और आखिरी टी20 मैच में पांच विकेट पर 228 रन बनाये । सूर्यकुमार ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का एक और शानदार नजारा पेश किया।

उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलकर टी20 क्रिकेट में तीसरा शतक जड़ा। अपना अर्धशतक 26 गेंद में पूरा करने के बाद सूर्यकुमार ने तिहरे अंक तक पहुंचने में 19 गेंद ही और ली। उन्होंने आखिरी ओवर में चमिका करुणारत्ने को एक चौका और एक छक्का लगाया।

पिछले दो मैचों में दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सके शुभमन गिल (46) ने नौ गेंदें बेकार की लेकिन उसके बाद दिलशान मदुशंका को तीसरे ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाया । राहुल त्रिपाठी ने 16 गेंद में 35 रन बनाये । इससे पहले ईशान किशन पहले ही ओवर में एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए ।

स्पिन गेंदबाजों के आते ही त्रिपाठी ने महेश तीक्षणा को निशाना बनाया और पांचवें ओवर में तीन चौके लगाये । उन्होंने पहला चौका स्क्वेयर लेग के ऊपर, दूसरा प्वाइंट में और तीसरा मिडआफ में जड़ा । त्रिपाठी ने करुणारत्ने को दो छक्के लगाये । भारत ने पावरप्ले में दो विकेट खोकर 53 रन जोड़े । गिल ने धीमी गति से रन बनाये लेकिन सूर्यकुमार ने आक्रामक पारी खेली ।

Suryakumar Yadav keeping things red hot 🔴#INDvSLpic.twitter.com/1W78FVCBkc — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) January 7, 2023

टी20 में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज ने चौके के साथ अर्धशतक पूरा किया । दूसरे छोर से गिल ने वानिंदु हसरंगा को छक्का लगाया लेकिन दूसरा चौका लगाने के प्रयास में विकेट गंवा बैठे । इसके साथ ही 111 रन की साझेदारी भी टूट गई ।

कप्तान हार्दिक पंड्या (चार) और दीपक हुड्डा (चार) सस्ते में आउट हो गए । दूसरे छोर से सूर्यकुमार की आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही जिन्होंने अपनी पारी में नौ छक्के और सात चौके लगाये । आखिर में अक्षर पटेल ने सिर्फ नौ गेंद में चार चौकों की मदद से नाबाद 21 रन बनाये।