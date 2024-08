IND VS SL 2024: 12 गेंद पर 12 रन, परेरा के सामने रिंकू को गेंद सौंपना कमाल की कप्तानी, सूर्यकुमार पर फिदा सुंदर, जोखिम लेने से नहीं डरते...

Highlights सूर्यकुमार अंतिम ओवर करने के लिए स्वयं आए। दो विकेट हासिल करके स्कोर बराबर करवा दिया। सुपर ओवर में श्रीलंका ने केवल चार गेंदों के भीतर दो विकेट खो दिए।

IND VS SL 2024 live update: ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने सूर्यकुमार यादव को ‘बड़े दिल वाला’ कप्तान करार देते हुए कहा कि जोखिम लेने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण ही भारत तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को हराने में सफल रहा। सूर्यकुमार ने खेले गए मैच में श्रीलंका की पारी के अंतिम क्षणों में कुछ दिलचस्प बदलाव किए। श्रीलंका को जब 138 रन के लक्ष्य के सामने अंतिम दो ओवर में 12 रन चाहिए थे तब उन्होंने रिंकू सिंह को गेंद थमाई जिन्होंने तीन रन देकर दो विकेट लिए।

इसके बाद सूर्यकुमार अंतिम ओवर करने के लिए स्वयं आए और उन्होंने भी दो विकेट हासिल करके स्कोर बराबर करवा दिया। सुपर ओवर में श्रीलंका ने केवल चार गेंदों के भीतर दो विकेट खो दिए और भारत ने पहली ही गेंद पर सूर्यकुमार के चौके की मदद से तीन रन का लक्ष्य हासिल कर श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया।

