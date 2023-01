Highlights शिवम मावी ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 22 रन देकर 4 विकेट लिए जबकि हर्षल पटेल ने और उमरान मलिक ने 2-2 विकेट लिए 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका टीम 20 ओवर में 160 रनों पर हुई ढेर

India vs Sri Lanka, 1st T20I: भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पहले रोमांचक मुकाबले में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 2 रन से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की इस सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। खेली जा रही 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है।

भारत की इस जीत के हीरो शिवम मावी रहे। भारत की ओर से अपने टी20 करियर का पहला मैच खेलने वाले तेज गेंदबाज शिवम मावी ने 4 विकेट लिए। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 22 रन दिए। जबकि हर्षल पटेल ने और उमरान मलिक ने 2-2 विकेट लिए।

भारत ने दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल की 38 गेंद में 68 रन की अटूट साझेदारी के दम पर भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट पर 162 रन बनाए थे। लेकिन इसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 160 रन ही बना सकी। श्रीलंका को जीत के लिए आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे और यह ओवर अक्षर पटेल कर रहे थे। जिन्होंने अपने आखिरी ओवर में महज 10 रन ही दिए और भारत को जीत दिलाई।

Axar Patel bowls a tight final over and India hold their nerve to win a thriller 👏#INDvSL | Scorecard: https://t.co/hlRYVeKIdxpic.twitter.com/tkIMPAXlEJ