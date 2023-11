Highlights अंक तालिका में दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर है। दोनों टीमों ने सात-सात मैच खेले हैं। दक्षिण अफ्रीका का रन रेट भारत से बेहतर +2.290 है।

IND vs SA Head-to-head ODI World Cup 2023: भारत और दक्षिण अफ्रीका का आमना-सामना कल होने जा रहा है। भारतीय टीम प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ रही हैं। 7 मैच खेलते हुए 7 जीत दर्ज की है। दक्षिण अफ्रीका की टीम भी कुछ ही कम है। 7 मैच खेलकर 6 जीत के साथ दूसरे नंबर पर है।

टीम इंडिया पहले पायदान पर काबिज है। रविवार (5 नवंबर) को 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 37वां है। मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:00 बजे खेला जाएगा। विश्व कप 2023 की दो सबसे मजबूत टीमें भारत और दक्षिण अफ्रीका एक रोमांचक मैच में भिड़ेंगी।

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका आमने-सामनेः भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे फॉर्मेट में कुल 90 मैच हुए हैं। भारत ने 37 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 50 मैच जीते हैं। 3 मैच बिना किसी नतीजे के ख़त्म हुए।

IND vs SA, विश्व कप 2023 पिच रिपोर्ट: कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिचें आमतौर पर बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती हैं। इन्हें काली कपास मिट्टी से तैयार किया जाता है। बल्लेबाज़ों के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच धीमी हो जाती है और स्पिनरों के पक्ष में काम करती है। कोलकाता की पिचों पर पहली पारी का औसत स्कोर 236 है।

मौसम अपडेटः रविवार (5 नवंबर) को कोलकाता का मौसम सुहाना लग रहा है और बारिश का कोई खतरा नहीं होगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मैच के दिन हवा की गति 62 प्रतिशत आर्द्रता के साथ 10 किमी/घंटा होगी।

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका संभावित प्लेइंग XI-

भारत (IND): रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर/इशान किशन, केएल राहुल (WK), सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जड़ेजा, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज।

दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, रासी वान डेर डुसेन, एडेन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को जानसन, गेराल्ड कोएत्ज़ी, केशव महाराज, तबरेज़ शम्सी, कैगिसो रबाडा।

IND vs SA, विश्व कप 2023: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच विवरण मैच- मैच 37, स्थान, ईडन गार्डन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, दिनांक और समय: रविवार, 5 नवंबर, दोपहर 2:00 बजे IST...

टीमें:

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, इशान किशन ,सूर्यकुमार यादव, प्रसिद्ध कृष्णा।

दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), गेराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डिकॉक, रीजी हेंड्रिक्स, मार्को जेनसन, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, एडेन मार्कराम, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एंडिले फेहलुकवायो, कागिसो रबादा, तबरेज शम्सी, रेस वान डेर डुसेन , लिजाद विलियम्स।

जीत के अश्वमेधी रथ पर सवार भारत के सामने दक्षिण अफ्रीका की कठिन चुनौती, नजरें बर्थडे ब्वॉय कोहली पर

लगातार सात जीत के साथ आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय टीम को इस विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के रूप में पहली कठिन चुनौती मिलने जा रही है और शीर्ष दो टीमों के बीच रविवार को ‘फाइनल से पहले फाइनल ’ माने जा रहे इस मुकाबले में ‘बर्थडे ब्वॉय’ विराट कोहली पर सभी की नजरें होंगी।

करीब 65000 की दर्शक क्षमता वाले ऐतिहासिक ईडन गार्डंस पर होने वाला यह मैच भारत के लिये इस टूर्नामेंट की सबसे कठिन चुनौती है चूंकि नीदरलैंड के खिलाफ एक मैच को छोड़कर दक्षिण अफ्रीका ने छह मुकाबले जीते हैं । लेकिन भारत ने अभी तक एक चैम्पियन की तरह खेल दिखाया है और सेमीफाइनल में प्रवेश के बाद अंतिम दोनों लीग मैच में बड़ी जीत दर्ज करके उसके इरादे नंबर एक पर बने रहने के होंगे । बल्लेबाजी में मेजबान के लिये सर्वाधिक 442 रन बना चुके कोहली वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की कोशिश में होंगे।

मुंबई में श्रीलंका के खिलाफ 302 रन से मिली जीत में वह 12 रन से चूक गए थे । इसके अलावा ईडन गार्डन कप्तान रोहित शर्मा का भी पसंदीदा है जहां उन्होंने नवंबर 2014 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट का सर्वोच्च स्कोर 264 रन बनाया था । अपनी सरजमीं पर बारह साल बाद वनडे विश्व कप जीतने के इरादे से उतरी रोहित शर्मा की टीम ने अब तक एक भी कदम गलत नहीं रखा है।

कोहली के अलावा रोहित (402 रन) भी जबर्दस्त फॉर्म में हैं जबकि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने उपयोगी पारियां खेली है । इस वर्ष वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले शुभमन गिल ने श्रीलंका के खिलाफ 92 गेंद में 92 रन बनाकर विरोधी टीमों के लिये खतरे की घंटी बजा दी है।

श्रेयस अय्यर ने भी शॉर्टपिच गेंदों पर उनकी कमजोरी को लेकर आलोचना करने वालों को करारा जवाब देते हुए 56 गेंद में 82 रन बनाकर भारतीय बल्लेबाजी की गहराई की बानगी दी । गेंदबाजी की अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी दोनों पांच से कम की इकॉनामी रेट से क्रमश: 15 और 14 विकेट ले चुके हैं।

बुमराह ने जहां सभी सात मैच खेले हैं तो शमी ने तीन मैचों में ही यह कमाल करके शुरूआती मैचों में उन्हें बाहर रखे जाने के फैसले पर सवाल खड़े किये हैं । श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में मोहम्मद सिराज ने भी सात ओवर में सिर्फ 16 रन देकर तीन अहम विकेट चटकाये थे जिसकी वजह से श्रीलंकाई टीम 55 रन पर ढेर हो गई थी।

स्पिनरों कुलदीप यादव (4.40 की औसत से 10 विकेट) और रविंद्र जडेजा (3.78 की औसत से नौ विकेट) ने बीच के ओवरों में अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है । भारतीय गेंदबाजी संयोजन ने हरफनमौला हार्दिक पंड्या की कमी नहीं खलने दी जो टखने की चोट के कारण शनिवार को विश्व कप से बाहर हो गये, उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया।

दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो उसने पुणे में पिछले मैच में न्यूजीलैंड को 190 रन से हराया और अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिये बस एक जीत की जरूरत है । दक्षिण अफ्रीका के 12 अंक है और प्लस 2 . 290 का शानदार रनरेट भी है लिहाजा यहां हारने पर भी उसका अंतिम चार में रहना तय है । अपना आखिरी विश्व कप खेल रहे क्विंटोन डिकॉक (545 रन) का फॉर्म गेंदबाजों के लिये दुस्वप्न साबित हो रहा है।

दक्षिण अफ्रीका टीम पांच बार 300 से ऊपर का स्कोर बना चुकी है जिसमें एडेन मार्कराम (सात पारियों में 362 रन), रासी वान डेर डुसेन (सात पारियों में 353 रन) और हेनरिच क्लासेन (315 रन) का भी अहम योगदान रहा है । अब देखना यह होगा कि भारतीय तेज तिकड़ी दक्षिण अफ्रीका के लिये रन उगलते इन बल्लेबाजों के बल्लों की धार कैसे कुंद कर पाती है।

वहीं उसका गेंदबाजी आक्रमण भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कूवत रखता है । मार्को जेनसेन ने अब तक सात मैचों में सबसे ज्यादा 16 विकेट ले लिये हैं । कैगिसो रबाडा (11) और गेराल्ड कोएत्जी (14 विकेट) भी ज्यादा पीछे नहीं हैं । भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे विश्व कप में अब तक खेले गए पांच मैचों में से दक्षिण अफ्रीका ने तीन और भारत ने दो जीते हैं ।

वहीं वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच खेले गए 90 मैचों में से भारत ने 37 और दक्षिण अफ्रीका ने 50 जीते हैं जबकि तीन बेनतीजा रहे । ईडन गार्डंस की पिच पारपंरिक तौर पर बल्लेबाजों की मददगार रही है लेकिन बाद में स्पिनरों को भी टर्न मिलता है।

भारतीय टीम ने इस मैदान पर कई इतिहास रचे हैं और इस विश्व कप में यहां एकमात्र मुकाबले में वह अपने विजय अभियान को जारी रखना चाहेगी । अगर भारत का सेमीफाइनल में सामना पाकिस्तान से होता है तो ही उसे यहां फिर खेलना होगा हालांकि इसकी संभावना नहीं के बराबर है।