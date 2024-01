IND vs SA: रोमांचक हुआ केपटाउन टेस्ट, एक दिन में गिरे 23 विकेट, भारत के 6 विकेट विकेट मिलकर एक भी रन नहीं बना पाए, पारी 153 पर सिमटी

Highlights दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 62 रन बना लिए भारत अब भी 36 रनों से आगे है रोमांचक हुआ केपटाउन टेस्ट, एक दिन में गिरे 23 विकेट

IND vs SA 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका को 55 रन पर समेटने के बाद भारत बुधवार को यहां दूसरे और आखिरी टेस्ट के शुरूआती दिन पहली पारी में 153 रन पर आउट हो गया जिससे उसने 98 रन की बढ़त हासिल की। भारत के चाय तक चार विकेट पर 111 रन थे लेकिन चाय के बाद उसने 153 रन के स्कोर पर बाकी बचे छह विकेट गंवा दिये। भारत के लिए तीन बल्लेबाज दोहरे अंक तक पहुंचे जिसमें विराट कोहली ने सर्वाधिक 46 रन बनाये। दक्षिण अफ्रीका के लिए कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी और नानड्रे बर्गर ने तीन तीन विकेट चटकाये।

दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 62 रन बना लिए थे। भारत अब भी 36 रनों से आगे है। भारतीय टीम की कोशिश दक्षिण अफ्रीका को 200 से कम स्कोर पर समेटने की होगी ताकि अंतिम पारी में ज्यादा रन न बनाना पड़े। 153 रन के स्कोर पर 4 विकेट से 153 पर ही सभी विकेट गंवाने वाली टीम इंडिया नहीं चाहेगी कि उसे चेज करने के लिए बड़ा स्कोर मिले।

पहली पारी में भारत के हीरो मोहम्मद सिराज रहे। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के कप्तान का ये फैसला गलत साबित हुआ और मोहम्मद सिराज ने अफ्रीकी पारी को तहस-नहस कर दिया। सिराज ने 6 विकेट झटके।

इस मैच में सिराज ने केवल 15 रन देकर 6 विकेट लिए। भारतीय टीम पहला टेस्ट हार चुकी है और सीरीज में 1-0 लसे पीछे है। लेकिन केपटाउन में टीम को गेंदबाजों ने जो बढ़त दिलाई है उसके बाद सीरीज को बराबर करने की उम्मीद बढ़ गई है।

