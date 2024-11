IND VS SA 4th T20 LIVE Score: बैक टू बैक शतक जड़ने वाले दुनिया के 5वें खिलाड़ी?, टी20 में किसी भी विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी

Highlights दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक विकेट पर 283 रन बनाये। सैमसन ने 56 गेंद का सामना करते हुए अपनी शतकीय पारी में छह चौके और नौ छक्के जमाये। भारत की टी20 में किसी भी विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है।

IND VS SA 4th T20 LIVE Score: भारत ने संजू सैमसन (नाबाद 109) और तिलक वर्मा (नाबाद 120) के शतकों तथा दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 210 रन की अटूट साझेदारी से शुक्रवार को यहां चौथे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक विकेट पर 283 रन बनाये। हैदराबाद के 22 वर्षीय तिलक ने महज 47 गेंद में नौ चौके और 10 छक्के जड़े जिससे वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय और कुल पांचवें खिलाड़ी बने।

Centuries from Sanju Samson and Tilak Varma guide India towards a mammoth total 💪#SAvIND 📝: https://t.co/nCcnyy7c2Upic.twitter.com/BLjrRC9L6n — ICC (@ICC) November 15, 2024

9⃣ 🤝 7⃣2⃣



Sanju Samson 🤝 Tilak Varma



𝗜𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗺𝗲: The ONLY two Indians to score 2⃣ successive T20I 💯s 👏 👏



Live ▶️ https://t.co/b22K7t8KwL#TeamIndia | #SAvINDpic.twitter.com/lvm31r6s5c— BCCI (@BCCI) November 15, 2024

IND VS SA 4th T20 LIVE Score: T20I में लगातार मैच में शतकीय पंच-

गुस्ताव मैकेन

रिले रोसौव

फिल साल्ट

संजू सैमसन

तिलक वर्मा।

सैमसन ने 56 गेंद का सामना करते हुए अपनी शतकीय पारी में छह चौके और नौ छक्के जमाये। दोनों के बीच नाबाद 210 रन की भागीदारी ने कई रिकॉर्ड तोड़े जो भारत की टी20 में किसी भी विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है। वहीं दूसरे विकेट के लिए यह सर्वश्रेष्ठ साझेदारी भी रही।

2⃣nd TON of the series 👌 👌



3⃣rd TON in T20Is 💪 💪



𝗦𝗮𝗻𝗷𝘂 𝗦𝗮𝗺𝘀𝗼𝗻 - 𝗧𝗮𝗸𝗲 𝗔 𝗕𝗼𝘄 🙌 🙌



Live ▶️ https://t.co/b22K7t8KwL#TeamIndia | #SAvINDpic.twitter.com/aT3Md069P1 — BCCI (@BCCI) November 15, 2024

IND VS SA 4th T20 LIVE Score: टूटे कई रिकॉर्ड

210ः संजू और तिलक की साझेदारी

भारत के लिए किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक

दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक

सभी T20I में किसी भी टीम के लिए दूसरे विकेट के लिए उच्चतम स्कोर।

IND VS SA 4th T20 LIVE Score: दो पूर्ण सदस्य टीमों के बीच T20I में उच्चतम स्कोर-

297/6 भारत बनाम बैन हैदराबाद 2024

283/1 भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग 2024 *

278/3 एएफजी बनाम आयरलैंड देहरादून 2019

267/3 इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज तरौबा 2023।

भारत ने संजू सैमसन और तिलक वर्मा की धमाकेदार नाबाद शतकीय पारियों की बदौलत शुक्रवार को यहां चौथे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक विकेट पर 283 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह भारत का टी20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक का विदेशी सरजमीं पर और दक्षिण अफ्रीकी धरती पर किसी भी देश द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है।

सैमसन और वर्मा ने दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 93 गेंद में 210 रन की नाबाद साझेदारी निभाई जो भारत के लिए इस प्रारूप में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी भागीदारी भी रही। मैच के दौरान कई रिकॉर्ड टूटे जिसमें सबसे खास रिकॉर्ड दो भारतीय बल्लेबाजों का एक ही टी20 अंतरराष्ट्रीय पारी में शतक जड़ना रहा।

हैदराबाद के 22 वर्षीय तिलक ने महज 47 गेंद में नौ चौके और 10 छक्के जड़े जिससे वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय बने। पहले मैच में शानदार शतक जड़ने वाले सैमसन ने 56 गेंद का सामना करते हुए अपनी शतकीय पारी में छह चौके और नौ छक्के जमाये। वर्मा के साथ मिलकर सैमसन ने एक बार फिर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की धुनाई की।

तीसरे नंबर पर वर्मा आत्मविश्वास और जोश से भरे दिखे। सैमसन ने पिछली पांच पारियों में तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़े हैं जिसमें दो बार शून्य पर आउट होना भी शामिल हैं जबकि वर्मा ने लगातार दो टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़े। सैमसन 51 गेंद में छह चौके और आठ छक्के से 100 रन पूरे किये और वर्मा ने अपना सैकड़ा पूरा करने के लिए 41 गेंद खेलीं जिसमें छह चौके और नौ छक्के शामिल थे।

अभिषेक शर्मा (18 गेंद में 36 रन) को भी पावरप्ले में चार बड़े छक्के जड़कर पारी को लय देने का श्रेय मिलना चाहिए। बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच पर भारतीय बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड 23 छक्के लगाए। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्फ कोएत्जी चोटिल दिख रहे थे जिससे उन्हें गेंदबाजी में परेशानी हो रही थी और इससे भारत को फायदा ही हुआ।

दोनों बल्लेबाजों ने मध्यम गति के गेंदबाज एंडिले सिमेलाने और लूथो सिपामला को खूब धुना। जब तक कप्तान एडेन मार्करम ने कोएट्जी को दूसरे स्पैल के लिए लगाया तब तक भारतीय बल्लेबाज अपना काम कर चुके थे। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने हड़बड़ाहट में लगाम कसने के लिए 17 वाइड गेंद फेंक दी।

केशव महाराज और ट्रिस्टन स्टब्स भी दोनों बल्लेबाजों के कोप से नहीं बच सके जिनके खिलाफ दोनों ने कट, पुल, स्लॉग स्वीप, रिवर्स स्वीप जैसे सभी शॉट लगाये। मैदान का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहां इन दोनों भारतीयों ने स्ट्रोक्स नहीं लगाये हों। बल्कि सैमसन का एक शॉट एक महिला दर्शक के गाल पर लगा जिससे वह दर्द से रो रही थी और टीवी कैमरों ने इसे कैमरे पर उतार लिया।