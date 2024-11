Highlights IND VS SA 4th T20 LIVE Score: भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथा टी20 लाइव स्कोर India vs South Africa Live Match at Wanderers Stadium: वांडरर्स स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका चौथा टी20 मैच

India vs South Africa 4th T20 LIVE Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज चौथा और फाइनल टी20 मैच खेला जाएगा, आज का मैच वांडरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच का टॉस शाम 8 बजे भारतीय समय अनुसार होगा। मैच का लाइव टेलीकास्ट स्पोर्ट्स 18 पर देखा जा सकता है, वहीं जियो सिनेमा पर आप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। टीम इंडिया की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे और साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं एडन मारक्रम।

Making international cricket look easy! 👌



Ramandeep Singh hits a six off the first ball on debut! 💪



Catch LIVE action from the 3rd #SAvIND T20I on #JioCinema, #Sports18, and #ColorsCineplex! 👈#JioCinemaSportspic.twitter.com/RTvGgHxApW — JioCinema (@JioCinema) November 13, 2024

LIVE