IND VS SA 4th T20 LIVE Score: संजू और तिलक धमाका?, 23  छक्के और 17 चौके, 210 की साझेदारी, सीरीज में 2-2 शतक सैमसन और वर्मा के नाम

Highlights IND VS SA 4th T20 LIVE Score: अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक विकेट पर 283 रन बनाये। IND VS SA 4th T20 LIVE Score: दूसरे विकेट के लिए यह सर्वश्रेष्ठ साझेदारी भी रही। IND VS SA 4th T20 LIVE Score: भारत की टी20 में किसी भी विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है।

IND VS SA 4th T20 LIVE Score: भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे मैच में रनों की बारिश कर दी। भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा टी20 स्कोर है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका सर्वोच्च स्कोर है। दो बल्लेबाज तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने शतक जड़े और दूसरे विकेट के लिए 86 गेंद में 210 रन की साझेदारी की। भारत की पारी में 23 छक्के और 17 चौके लगे। सलामी बल्लेबाजों ने धमाकेदार शुरुआत दी और अभिषेक के आउट होने के बाद भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जॉबबर्ग में फैंस को झूमने पर मजबूर किया। इस पारी में 23 छक्के लगे।

भारत ने संजू सैमसन (नाबाद 109) और तिलक वर्मा (नाबाद 120) के शतकों तथा दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 210 रन की अटूट साझेदारी से शुक्रवार को यहां चौथे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक विकेट पर 283 रन बनाये।

हैदराबाद के 22 वर्षीय तिलक ने महज 47 गेंद में नौ चौके और 10 छक्के जड़े जिससे वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय और कुल पांचवें खिलाड़ी बने। सैमसन ने 56 गेंद का सामना करते हुए अपनी शतकीय पारी में छह चौके और नौ छक्के जमाये। दोनों के बीच नाबाद 210 रन की भागीदारी ने कई रिकॉर्ड तोड़े जो भारत की टी20 में किसी भी विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है। वहीं दूसरे विकेट के लिए यह सर्वश्रेष्ठ साझेदारी भी रही।

दो पूर्ण सदस्य टीमों के बीच टी20I में सबसे छक्केः

2024ः भारत बनाम बांग्लादेश- 22

2023ः WI बनाम SA- 22

2019ः AFG बनाम आयरलैंड- 22।