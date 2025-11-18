IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी टेस्ट में शुभमन गिल की जगह कौन संभालेगा कमान? विकल्पों पर डालें एक नज़र

IND vs SA 2nd Test: कोलकाता में पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका से शर्मनाक हार झेलने के बाद, टीम इंडिया 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में शुरू हो रहे दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ बराबर करने की कोशिश करेगी। हालाँकि यह मैदान पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन कप्तान शुभमन गिल इस करो या मरो वाले मैच के लिए फिट नहीं होंगे।
पिछले शनिवार को कोलकाता में दूसरे दिन के खेल के अंत में गिल को अस्पताल ले जाया गया था, क्योंकि भारत की पहली पारी में सिर्फ़ तीन गेंदें खेलने के बाद उन्हें गर्दन में चोट लग गई थी। अगली सुबह, बीसीसीआई ने पुष्टि की कि वह मैच में आगे हिस्सा नहीं लेंगे।
पीटीआई की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, गिल को अगले कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी गई है और वह दूसरे मैच के लिए गुवाहाटी नहीं जाएँगे। कैब के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा, "उनकी गर्दन में तेज़ दर्द है और हमें चोट के बारे में ज़्यादा जानकारी देने की अनुमति नहीं है। उन्हें गर्दन पर कॉलर पहनना जारी रखना होगा।"
सूत्र ने आगे कहा, "उन्हें तीन-चार दिन आराम करने और हवाई यात्रा न करने की सलाह दी गई है। हम उनकी प्रगति पर रोज़ाना नज़र रख रहे हैं और मंगलवार तक स्थिति साफ़ हो जाएगी।" अगर गिल मैच से बाहर हो जाते हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि प्लेइंग इलेवन में सलामी बल्लेबाज़ की जगह कौन लेगा।
गिल की जगह टीम इंडिया के विकल्प
अगर गिल इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, तो गुवाहाटी मैच के लिए भारत के पास 15 सदस्यीय टीम में से चुनने के लिए केवल दो अन्य बल्लेबाज़ हैं। ये खिलाड़ी बी साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल हैं।
सुदर्शन को टेस्ट क्रिकेट में भारत के लंबे समय से नंबर 3 के रूप में चुना जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड दौरे में अपने पदार्पण के बाद से उन्हें दो बार टीम से बाहर किया जा चुका है। हाल ही में, उन्होंने पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में 87 रन बनाए थे, जिसके बाद कोलकाता में उन्हें टीम में न चुने जाने पर आलोचना हुई थी।
दूसरी ओर, पडिक्कल, जिन्होंने भारत के लिए आखिरी टेस्ट मैच मार्च 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में खेला था, अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। उन्होंने पिछले महीने रणजी ट्रॉफी में राजकोट में सौराष्ट्र के खिलाफ कर्नाटक के लिए 96 रन बनाए थे, और उसके बाद सितंबर में लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए के लिए 150 रनों की पारी खेली थी।
जायसवाल के साथ शीर्ष क्रम में एक नए खिलाड़ी को शामिल करना
अगर गंभीर अंतिम एकादश में किसी और बाएँ हाथ के खिलाड़ी को शामिल नहीं करते हैं, तो दूसरा उपाय गिल की जगह किसी और को शामिल करना हो सकता है। अभिमन्यु ईश्वरन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वह लंबे समय से टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। सरफराज खान को शामिल करने की मांग उठ रही है, लेकिन मौजूदा रणजी ट्रॉफी में वह रन बनाने में जूझ रहे हैं।
रुतुराज गायकवाड़ एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, जिससे कोच गंभीर शीर्ष क्रम में बाएँ-दाएँ हाथ के संयोजन को जारी रख सकते हैं। इंग्लैंड दौरे पर खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय टेस्ट टीम से बाहर किए गए करुण नायर भी एक विकल्प हैं। हालाँकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रबंधन उन्हें फिर से टीम में शामिल करना चाहेगा?