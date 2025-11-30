IND vs SA, 1st ODI: विराट कोहली ने रांची में 52वां ODI शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा

कोहली ने प्रोटियाज के खिलाफ पहले मैच में अपना 52वां एकदिवसीय शतक लगाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया।

By रुस्तम राणा | Updated: November 30, 2025 16:47 IST2025-11-30T16:44:59+5:302025-11-30T16:47:31+5:30

IND vs SA, 1st ODI Virat Kohli breaks Sachin Tendulkar's world record, smashes 52nd ODI century in Ranchi | IND vs SA, 1st ODI: विराट कोहली ने रांची में 52वां ODI शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा

IND vs SA, 1st ODI: विराट कोहली ने रांची में 52वां ODI शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा

IND vs SA, 1st ODI: इंडिया के आइकॉन विराट कोहली ने रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में महान सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहली ने प्रोटियाज के खिलाफ पहले मैच में अपना 52वां एकदिवसीय शतक लगाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस मैच में कोहली ने 120 गेंदों में 135 रनों की पारी खेली। जिसमें उन्होंने 11 चौके और 7 छक्के लगाए। 

अपने 52वें वनडे शतक के साथ, कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट के एक फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले, वह 51 शतकों के साथ मास्टर ब्लास्टर के बराबर थे। सचिन ने टेस्ट फॉर्मेट में 51 शतक बनाए थे।

एक ही फ़ॉर्मेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरी:

1 - विराट कोहली: वनडे में 52 सेंचुरी
2 - सचिन तेंदुलकर: टेस्ट में 51 सेंचुरी
3 - सचिन तेंदुलकर: वनडे में 49 सेंचुरी
4 - जैक्स कैलिस: टेस्ट में 45 सेंचुरी
5 - रिकी पोंटिंग: टेस्ट में 41 सेंचुरी

कोहली ने रांची में पहले मैच में अपना बेस्ट दिया। उन्होंने 102 गेंदों पर सात चौकों और पांच छक्कों की मदद से सेंचुरी बनाई। कोहली अपनी फॉर्म में थे और अपने बेस्ट फॉर्म में दिख रहे थे। जहां बाकी सभी बैट्समैन रन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं कोहली और रोहित शर्मा ने बिल्कुल अलग लेवल पर बैटिंग की।

Open in app
टॅग्स :Virat KohliSachin Tendulkarविराट कोहलीसचिन तेंदुलकर