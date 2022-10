साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया निर्णय, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights बारिश के कारण पहला मुकाबला 40-40 ओवर का हुआ भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ वनडे करियर का डेब्यू मैच खेल रहे हैं टीम इंडिया 6 बल्लेबाज़ और 5 गेंदबाज़ों के साथ मैदान में उतरी है जिनमें 2 स्पिनर और 3 पेसर हैं

IND VS SA 1st ODI match: भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया।

यह मुकाबला बारिश के कारण देरी से शुरू हुआ, जिसके बाद 10-10 ओवर भी घटाए गए हैं। यानि यह मुकाबला 40-40 ओवर का होगा। दोनों टीमों के लिए 8 ओवर तक पहला पॉवर प्ले कायम रहेगा।

India have opted to field in the first #INDvSA ODI 🏏



The match has been reduced to 40 overs per side after rain delay. pic.twitter.com/KYzn5Y8NBE