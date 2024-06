IND vs PAK, T20 World Cup 2024: बाजू में चोट!, नेट्स पर दिखे रोहित शर्मा, असमान उछाल वाली पिच पर पाकिस्तान तेज आक्रमण का सामना कैसे करे...

Highlights पिच के दूसरे छोर पर थ्रोडाउन का सामना करने चले गए। ‘ड्रॉप इन’ पिच की असमान उछाल के लिये काफी आलोचना हो रही है। भारतीय बल्लेबाजों ने डटकर अभ्यास किया।

IND vs PAK, T20 World Cup 2024:रोहित शर्मा ने थ्रोडाउन से अंगूठे में गेंद लगने के बावजूद अन्य भारतीय बल्लेबाजों के साथ नेट्स पर अतिरिक्त अभ्यास किया, ताकि रविवार को टी20 विश्व कप के मुकाबले में असमान उछाल वाली पिच पर पाकिस्तान के तेज आक्रमण का सामना बखूबी कर सकें। थ्रोडाउन विशेषज्ञ नुवान सेनेविरत्ने का सामना करते हुए रोहित के बायें अंगूठे में गेंद लगी। वह असहज दिखे लेकिन बल्लेबाजी करते रहे। इसके बाद वह पिच के दूसरे छोर पर थ्रोडाउन का सामना करने चले गए।

Plenty of smiles at India training in New York on Friday ahead of their #T20WorldCup match against Pakistan, with a player from a rival camp making a surprise visit 👀 pic.twitter.com/P1waTuAgqp