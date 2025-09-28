Highlights मैच में भी निश्चित रूप से भारत जीत का दावेदार है। खुद का समर्थन करते हुए समझदारी से खेलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आखिर में सर्वश्रेष्ठ टीम जीतेगी।

IND vs PAK, Asia Cup 2025 final: पाकिस्तान के दिग्गज वसीम अकरम ने एशिया कप खिताब के लिए भारत को दावेदार करार दिया लेकिन उन्होंने सुपर चार चरण में कम स्कोर के बावजूद बांग्लादेश पर जीत दर्ज करने वाली सलमान आगा की टीम से आत्मविश्वास और लय बरकरार रखने की उम्मीद जताई। पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को बांग्लादेश के खिलाफ 136 रनों के मामूली लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव कर फाइनल का टिकट कटाया जहां उसका सामना भारत से होगा। अकरम ने मीडिया के चुनिंदा समूह से कहा, ‘‘यह भारत बनाम पाकिस्तान का मैच है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी रविवार को भी प्रभावी रहेगी। इस मैच में भी निश्चित रूप से भारत जीत का दावेदार है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आप लोगों ने हालांकि देखा है, क्रिकेट प्रेमियों ने देखा है, मैंने देखा है कि इस प्रारूप में कुछ भी हो सकता है। एक अच्छी पारी, एक अच्छा स्पैल मैच का रुख बदल सकता है।’’ इस पूर्व दिग्गज ने कहा, ‘‘पाकिस्तान टीम को इस आत्मविश्वास, इस लय को रविवार को जारी रखना चाहिए और खुद का समर्थन करते हुए समझदारी से खेलना चाहिए।’’

अकरम ने कहा कि पाकिस्तान अगर मैच के शुरुआती ओवरों में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का विकेट लेने में सफल रहा तो भारत के मध्यक्रम पर दबाव बना सकता है। गिल और अभिषेक ने 21 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ सुपर चार मैच में 105 रन की साझेदारी की थी।

उन्होंने कहा, ‘‘शुरुआती ओवरों में कुछ विकेट और ख़ासकर अभिषेक तथा गिल के विकेट से भारत निश्चित रूप से दबाव में आ सकता है। यह एक करीबी मुकाबला होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आखिर में सर्वश्रेष्ठ टीम जीतेगी।’’ एशिया कप के 41 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी।