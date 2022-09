IND vs PAK Asia Cup 2022: टीम इंडिया के कप्तान से आगे निकले विराट, हांगकांग के बाद पाकिस्तान के खिलाफ धमाका, 40 गेंद और 60 रन, 32वां अर्धशतकीय पारी

Highlights भारत की ओर से विराट कोहली ने सर्वाधिक 60 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा और लोकेश राहुल ने 28-28 रन का योगदान दिया। पाकिस्तान की तरफ से शादाब खान ने दो विकेट चटकाए।

IND vs PAK Asia Cup 2022: भारत और पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने एक और कारनामा कर दिया। कोहली ने 32वां अर्धशतकीय पारी खेली। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 31-31 अर्धशतकीय शतकीय या शतकीय पारी खेली थी।

India put up a competitive score in Dubai



Can they defend this?