IND vs PAK Asia Cup 2022: पाकिस्तान ने लिया बदला, भारत को 5 विकेट से हराया, 6 सितंबर को टीम इंडिया और श्रीलंका में टक्कर

Highlights पाकिस्तान टीम 7 सितंबर को अफगानिस्तान से टकराएंगी। विराट कोहली के उम्दा अर्धशतक से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सात विकेट पर 181 रन बनाए। विराट कोहली ने 44 गेंद में चार चौकों और एक छक्के की मदद से 60 रन की पारी खेली।

IND vs PAK Asia Cup 2022: एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मैच में रविवार को पाकिस्तान ने भारत को पांच विकेट से हराया। ग्रुप चरण का बदला ले लिया। 28 अगस्त को भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। टीम इंडिया का अगला मुकाबला 6 सितंबर को श्रीलंका से है।

सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के अर्धशतक और मोहम्मद नवाज के साथ उनकी अर्धशतकीय साझेदारी से भारत को पांच विकेट से हरा दिया। भारत के 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने रिजवान (51 गेंद में 71 रन, छह चौके और दो छक्के) और करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने वाले नवाज (20 गेंद में 42 रन, छह चौके, दो छक्के) के बीच तीसरे विकेट की 73 रन की साझेदारी से एक गेंद शेष रहते पांच विकेट पर 182 रन बनाकर जीत दर्ज की।

अर्शदीप सिंह ने आसिफ अली का कैच छोड़ दिया। पाकिस्‍तानी खिलाड़ी खुश हैं। भीड़ में खुशी के कुछ आंसू हैं और निसंदेह कुछ तड़प के आंसू भी। गिरा हुआ कैच निर्णायक साबित हुआ। भुवनेश्वर के 19वें ओवर में आसिफ अली ने 19 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने शानदार प्रदर्शन किया।

रिजवान और नवाज के आउट होने के बाद आसिफ अली (16) और खुशदिल शाह (नाबाद 14) ने टीम की जीत सुनिश्चित की। भारत के लिए रवि बिश्नोई (26 रन पर एक विकेट) और अर्शदीप सिंह (27 रन पर एक विकेट) ने उम्दा गेंदबाजी की लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।

भारत ने कोहली की 44 गेंद में चार चौकों और एक छक्के से 60 रन की पारी से सात विकेट पर 181 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा (28) और लोकेश राहुल (28) की सलामी जोड़ी ने भारत को तेज शुरुआत दिलाते हुए 5.1 ओवर में 54 रन जोड़े। पाकिस्तान की तरफ से लेग स्पिनर शादाब खान सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 31 रन देकर दो विकेट चटकाए।

बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 25 रन देकर एक विकेट हासिल किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए रिजवान और बाबर आजम (14) दोनों ने भुवनेश्वर के पहले ओवर में चौके से खाता खोला। बाबर ने भुवनेश्वर के अगले ओवर में एक और बाउंड्री लगाई लेकिन लेग स्पिनर बिश्नोई की गेंद पर रोहित शर्मा को कैच दे बैठे।

हार्दिक पंड्या के अगले ओवर में रिजवान ने दो जबकि फखर जमां (15) ने एक चौका मारा। रिजवान ने अर्शदीप सिंह पर पारी का पहला छक्का जड़ा। पाकिस्तान ने पावर प्ले में एक विकेट पर 44 रन बनाए। फखर ने युजवेंद्र चहल पर चौका जड़ा लेकिन अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लांग आन पर कोहली को आसान कैच दे बैठे।

नवाज ने चहल पर चौके से खाता खोला और फिर पंड्या और बिश्नोई पर छक्के मारे। रिजवान ने अर्शदीप की गेंद पर दो रन के साथ 37 गेंद में अर्धशतक बनाया और 13वें ओवर में टीम के रनों का सैकड़ा पूरा किया। नवाज ने पंड्या और चहल पर दो-दो चौकों के साथ रन गति में इजाफा किया।

पाकिस्तान को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 47 रन की दरकार थी। रोहित ने भुवनेश्वर की गेंदबाजी में वापसी कराई और उन्होंने कप्तान को निराश नहीं करते हुए नवाज को लांग आफ पर हुड्डा के हाथों कैच करा दिया। पंड्या के अगले ओवर में रिजवान भी गेंद को हवा में लहराकर लांग आफ पर सूर्यकुमार को कैच दे बैठे।

अर्शदीप ने बिश्नोई की गेंद पर शॉर्ट थर्ड मैन पर आसिफ अली का कैच टपकाया। आसिफ ने जीवनदान का फायदा उठाते हुए 19वें ओवर में भुवनेश्वर पर छक्का और चौका जड़ा जबकि खुशदिल ने भी चौका मारा। इस ओवर में 19 रन बने। पाकिस्तान को अंतिम ओवर में सिर्फ सात रन बनाने थे।

आसिफ ने अर्शदीप पर चौका जड़ा लेकिन फिर पगबाधा को गए। इफ्तिखार अहमद (नाबाद 02) ने पांचवीं गेंद पर दो रन के साथ पाकिस्तान को जीत दिला दी। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरे भारत को रोहित और राहुल ने तेज शुरुआत दिलाई। रोहित ने पहले ही ओवर में नसीम शाह (45 रन पर एक विकेट) पर चौका और छक्का जड़ा जबकि राहुल ने भी इस तेज गेंदबाज के अगले ओवर में दो छक्के मारे।

A brilliant 60 off 44 deliveries from @imVkohli makes him our Top Performer from the first innings.



A look at his batting summary here 👇👇#INDvPAK#AsiaCup2022pic.twitter.com/VPEfamGENJ — BCCI (@BCCI) September 4, 2022

रोहित ने हारिस राउफ (38 रन पर एक विकेट) का स्वागत लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ किया लेकिन इस तेज गेंदबाज के अगले ओवर में गेंद को हवा में लहराकर खुशदिल शाह को कैच दे बैठे। उन्होंने 16 गेंद की अपनी पारी में तीन चौके और दो छक्के मारे।

भारत ने पावर प्ले में एक विकेट पर 62 रन बनाए। अगले ओवर में शादाब की पहली ही गेंद पर राहुल ने नवाज को लांग आन पर कैच थमा दिया। उन्होंने 20 गेंद का सामना करते हुए दो छक्के और एक चौका जड़ा। सूर्यकुमार यादव ने आते ही शादाब पर चौके से खाता खोला और फिर नवाज की गेंद को भी बाउंड्री के दर्शन कराए।

Innings Break!



54-run partnership from the openers and a well made 60 from Virat Kohli propels #TeamIndia to a total of 181/7 on the board.



Scorecard - https://t.co/Yn2xZGTWHT#INDvPAK#AsiaCup2022pic.twitter.com/0gyWwHHIv1 — BCCI (@BCCI) September 4, 2022

कोहली शादाब की गेंद पर भाग्यशाली रहे जब गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया लेकिन गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े नसीम की गलती से चार रन के लिए चली गई। सूर्यकुमार 10 गेंद में 13 रन बनाने के बाद नवाज की गेंद पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर आसिफ अली को कैच दे बैठे। भारत के रनों का शतक 11वें ओवर पूरा हुआ।

कोहली और ऋषभ पंत (14) ने नसीम के ओवर में चौके जड़े। पंत ने शादाब पर भी चौका मारा लेकिन इस लेग स्पिनर की अगली गेंद को स्वीप करने की कोशिश में बैकवर्ड प्वाइंट पर आसिफ को कैच थमा गए। ग्रुप चरण के मैच में भारत की जीत के हीरो रहे हार्दिक पंड्या अगले ओवर में मोहम्मद हसनैन (38 रन पर एक विकेट) की गेंद पर खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए।

Virat Kohli continued his fine run of form in T20Is against Pakistan! 💪#INDvPAK | #AsiaCup2022https://t.co/cxrQDtuL35 — ICC (@ICC) September 4, 2022

जिससे भारत का स्कोर पांच विकेट पर 131 रन हो गया। दीपक हुड्डा (16) ने राउफ और हसनैन पर चौके मारे। कोहली ने हसनैन पर छक्के के साथ 36 गेंद में करियर का 32वां अर्धशतक पूरा किया। हुड्डा हालांकि नसीम के अगले ओवर में गेंद को हवा में लहराकर नवाज को कैच दे बैठे। राउफ के अंतिम ओवर की पहली चार गेंद पर एक रन बनाकर कोहली रन आउट हो गए। रवि बिश्नोई (नाबाद 08) ने अंतिम दो गेंद पर चौके के साथ टीम का स्कोर 180 रन के पार पहुंचाया।