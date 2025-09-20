IND vs OMA: सूर्यकुमार यादव के सपोर्ट में उतरे सुनील गावस्कर, जानिए क्या बोलें

Suryakumar Yadav Captaincy: महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के ओमान के खिलाफ एशिया कप के अपने अंतिम ग्रुप मैच में अपने साथियों को आगे भेजने और खुद बल्लेबाजी करने के लिए नहीं उतरने के फैसले का समर्थन किया। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान पर जीत के बाद पहले ही सुपर 4 में जगह पक्की कर ली थी, इसलिए सूर्यकुमार ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को खेलने का मौका देने के लिए बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल किया, यहां तक ​​कि खुद को 11वें नंबर पर धकेल दिया।

गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स पर पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान के साथ बातचीत में कहा, ‘‘अगर वह एक ओवर भी बल्लेबाजी करते तो कुछ चौके और छक्के लगा सकते थे और यह उनके लिए अच्छा होता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी की, शायद उन्हें बल्लेबाजी अभ्यास की जरूरत नहीं है।‘‘

पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘उन्होंने शायद सोचा होगा कि अगर भारत किसी मैच में जल्दी विकेट गंवा देता है तो कुलदीप यादव की बल्लेबाजी काम आ सकती है। शायद इसीलिए उन्होंने कुलदीप को बल्लेबाजी के लिए भेजा होगा।’’