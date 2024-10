IND vs NZ highlights, Day 2, 1st Test: 46 पर आउट, नंबर-1 टीम से ऐसी उम्मीद नहीं थी?, बतौर कप्तान दुखी हूं?, रोहित शर्मा ने कहा-बल्लेबाजी का फैसला मेरा था

Highlights IND vs NZ highlights, Day 2, 1st Test: टीम को 46 रन के न्यूनतम स्कोर पर सिमटते देखकर वह ‘दुखी’ हैं। IND vs NZ highlights, Day 2, 1st Test: 31.2 ओवर में सिमट गई और पांच बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके। IND vs NZ highlights, Day 2, 1st Test: 1987 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में बनाया था।

IND vs NZ highlights, Day 2, 1st Test: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने स्वीकार किया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन टीम को 46 रन के न्यूनतम स्कोर पर सिमटते देखकर वह ‘दुखी’ हैं। बारिश के कारण पहले दिन का खेल रद्द होने के बाद दूसरे दिन रोहित ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया।

भारत की पारी 31 . 2 ओवर में सिमट गई और पांच बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके। रोहित ने दूसरे दिन के खेल के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘बतौर कप्तान 46 रन का स्कोर देखकर दुखी हूं क्योंकि पहले बल्लेबाजी का फैसला मेरा था । लेकिन साल में एक या दो खराब फैसले चलते हैं ।’’ इससे पहले भारत में टीम का न्यूनतम टेस्ट स्कोर 75 रन था जो 1987 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में बनाया था।

तेज गेंदबाजों के दम पर भारत को रिकॉर्ड 46 रन पर समेटने के बाद डेवोन कोंवे के 91 रन की मदद से न्यूजीलैंड ने वर्षाबाधित पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को पहली पारी में तीन विकेट पर 180 रन बनाये लिये । डेरिल मिचेल 14 और रचिन रविंद्र 22 रन बनाकर क्रीज पर हैं । न्यूजीलैंड के पास 134 रन की बढत है ।

इससे पहले मैट हेनरी (15 रन देकर पांच विकेट) और विलियम ओ राउरकी (22 रन देकर चार विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने भारतीय बल्लेबाजी की बखिया उधेड़ दी । एडीलेड टेस्ट की यादें ताजा कराते हुए भारतीय टीम घरेलू टेस्ट में अपने न्यूनतम स्कोर 46 रन पर आउट हो गई थी ।

इससे पहले भारत में उसका न्यूनतम टेस्ट स्कोर 75 रन था जो 1987 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में बनाया था । भारत के पांच बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके । आस्ट्रेलिया के 2020 . 21 के दौरे पर एडीलेड टेस्ट में भारतीय टीम 36 रन पर आउट हो गई थी । भारत को दिन के आखिर में एक और झटका लगा जब रविंद्र जडेजा की टर्न लेती गेंद उनके बायें घुटने से जा लगी ।

उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा । न्यूजीलैंड ने मजबूत शुरूआत की जब कोंवे ने कप्तान टॉम लाथम (15) के साथ पहले विकेट के लिये 67 रन जोड़े । इसके बाद उन्होंने विल यंग (33) के साथ 75 रन की साझेदारी की । बायें हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव ने भारत को सफलता दिलाई जब लाथम उनकी गेंद पर पगबाधा आउट हुए ।

कोंवे ने अपना अर्धशतक 54 गेंद में रविचंद्रन अश्विन को सिर के ऊपर से छक्का लगाकर पूरा किया । इस तरह की पिच पर सौ से अधिक गेंद तक एकाग्रता बनाये रखकर खेलना काबिले तारीफ था । अश्विन की गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाने के प्रयास में वह बोल्ड हो गए । कोंवे की पारी से पहले कीवी गेंदबाजों के नाम दूसरे दिन का खेल रहा ।

पहले दिन का खेल बारिश के कारण रद्द हो गया था । बारिश रूकने के बाद खेल बहाल हुआ तो रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन कप्तान समेत भारत का कोई बल्लेबाज सहज नजर नहीं आया । रोहित आउट होने वाले पहले बल्लेबाज रहे जो 15 गेंद में दो रन बनाकर पवेलियन लौटे ।

टिम साउदी की सीम लेती गेंद पर वह चूके और गेंद सीधी स्टम्प पर जा लगी । मैट हेनरी ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को काफी परेशान किया । वहीं तीसरे नंबर पर उतरे विराट कोहली नौ गेंद खेलकर खाता भी नहीं खोल पाये । न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने ओ राउरकी को गेंद सौंपी और उन्होंने तुरंत कोहली का कीमती विकेट लिया ।

कोहली ने उछाल लेती गेंद को खेलना चाहा लेकिन उसकी लैंग्थ पकड़ नहीं पाये और उनके दस्तानों से टकराकर गेंद लेग गली में ग्लेन फिलिप्स के हाथ में गई । शुभमन गिल के चोटिल होने के कारण अंतिम एकादश में जगह पाने वाले सरफराज खान घरेलू क्रिकेट वाला फॉर्म दोहरा नहीं सके । वह तीसरी ही गेंद पर हेनरी को मिड आफ पर खेलने के प्रयास में डेवोन कोंवे को कैच दे बैठे ।

इस समय भारत का स्कोर तीन विकेट पर 10 रन था । इस बीच 10 . 27 से 11.05 के बीच बारिश के कारण खेल फिर रूक गया । खेल बहाल होने पर 12वें ओवर की पांचवीं गेंद पर पंत ने पारी का पहला चौका लगाया । उन्हें सात के स्कोर पर ओ राउरकी की गेंद पर विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल ने जीवनदान दिया था ।

जायसवाल (13) को ओ राउरकी ने ऐजाज पटेल के हाथों प्वाइंट पर लपकवाया । केएल राहुल (0) इसी गेंदबाज की गेंद पर टिम ब्लंडेल को कैच दे बैठे । रविंद्र जडेजा को हेनरी ने आउट किया । भारत का स्कोर लंच तक छह विकेट पर 34 रन था । लंच के बाद 20 मिनट और 12 रन के भीतर भारत ने चार विकेट गंवाये ।