Highlights IND vs NZ 2nd ODI LIVE Score: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी, राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम से मैच का लाइव अपडेट IND vs NZ 2nd ODI LIVE Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड लाइव मैच, राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में, देखें लाइव मैच अपडेट

IND vs NZ 2nd ODI LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच का वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है, मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले मैच में टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी और विराट कोहली ने 93 रनों की शानदार पारी खेली थी। जिसके बाद शुभमन गिल ने 56 रन, श्रेयस अय्यर ने 49 रन बनाए और शानदार जीत हासिल की, आज टीम इंडिया की नजरें घरेलू मैदान में सीरीज 2-0 से जीतकर बढ़त बनाने पर होंगी, टॉस दोपहर 1:00 बजे होगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा वहीं मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए JioHotstar ऐप पर देखा जा सकता है।

LIVE

Get Latest Updates