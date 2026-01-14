IND vs NZ 2nd ODI LIVE Score: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी, राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम से मैच का लाइव अपडेट

LIVE

By संदीप दाहिमा | Updated: January 14, 2026 13:13 IST2026-01-14T13:10:47+5:302026-01-14T13:13:27+5:30

IND vs NZ 2nd ODI Live Score India vs New Zealand Match Live Updates Scorecard Commentary | IND vs NZ 2nd ODI LIVE Score: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी, राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम से मैच का लाइव अपडेट

IND vs NZ 2nd ODI LIVE Score: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी, राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम से मैच का लाइव अपडेट

HighlightsIND vs NZ 2nd ODI LIVE Score: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी, राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम से मैच का लाइव अपडेटIND vs NZ 2nd ODI LIVE Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड लाइव मैच, राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में, देखें लाइव मैच अपडेट

IND vs NZ 2nd ODI LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच का वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है, मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले मैच में टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी और विराट कोहली ने 93 रनों की शानदार पारी खेली थी। जिसके बाद शुभमन गिल ने 56 रन, श्रेयस अय्यर ने 49 रन बनाए और शानदार जीत हासिल की, आज टीम इंडिया की नजरें घरेलू मैदान में सीरीज 2-0 से जीतकर बढ़त बनाने पर होंगी, टॉस दोपहर 1:00 बजे होगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा वहीं मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए JioHotstar ऐप पर देखा जा सकता है।

 

LIVE

Get Latest Updates

14 Jan, 26 : 01:15 PM

IND vs NZ 2nd ODI, Team India Playing XI: S. Gill (c), R. Sharma, V. Kohli, S. Iyer, KL. Rahul (wk), R. Jadeja, N. Kumar Reddy, H. Rana, K. Yadav, M. Siraj, P. Krishna.

14 Jan, 26 : 01:13 PM

IND vs NZ 2nd ODI LIVE Score: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी, राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम से मैच का लाइव अपडेट

Open in app
टॅग्स :India vs New ZealandTeam IndiaNew ZealandShubman GillVirat Kohliभारत vs न्यूजीलैंडटीम इंडियान्यूज़ीलैंडशुभमन गिलविराट कोहली