IND vs NZ 1st ODI Today Match: भारत बनाम न्यूजीलैंड लाइव मैच, वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में, देखें लाइव मैच अपडेट

HighlightsIND vs NZ 1st ODI Today Match: भारत बनाम न्यूजीलैंड लाइव मैच, वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में, देखें लाइव मैच अपडेट
India vs New Zealand Match Live Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आज पहला मैच खेला जा रहा है, मैच वडोदरा के कोटाम्बी में खेला जाएगा और भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल करते नजर आने वाले हैं। वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा भी एक्शन मोड़ में नजर आ सकते हैं, टीम इंडिया का स्क्वाड इस प्रकार है- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप कप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)
