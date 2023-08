Ind vs IRE T20 2023: सीरीज पर टीम इंडिया की नजर, 1-0 से आगे बुमराह एंड कंपनी, जानें क्या है शेयडूल और कहां देख सकते हैं लाइव मैच

Highlights मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से होगा। पहला टी20 जीतने के बाद अब दूसरा टी20 20 अगस्त 2023 रविवार को खेला जाएगा। आयरलैंड टीम का नेतृत्व पॉल स्टर्लिंग कर रहे हैं।

Ind vs IRE T20 2023: भारतीय टीम की नजर सीरीज पर है। जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। पहला मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका और टीम इंडिया ने डकवर्थ नियम के कारण दो रन से जीत दर्ज की। दूसरा मैच कल खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से होगा।

पहला टी20 जीतने के बाद अब दूसरा टी20 20 अगस्त 2023 रविवार को खेला जाएगा। मैच मालाहाइड क्रिकेट क्लब, डबलिन में खेला जाएगा और शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम का नेतृत्व बुमराह और आयरलैंड टीम का नेतृत्व पॉल स्टर्लिंग कर रहे हैं।

That's some comeback! 👏 👏



Jasprit Bumrah led from the front and bagged the Player of the Match award as #TeamIndia win the first #IREvIND T20I by 2 runs via DLS. 👍 👍



