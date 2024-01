IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ विराट की जगह कौन लेगा!, कप्तान रोहित के सामने कई सवाल, जानें किस खिलाड़ी पर लगाएंगे दांव

Highlights बीसीसीआई ने साथ ही प्रशंसकों और मीडिया से अपील की है। स्टार क्रिकेटर के ब्रेक लेने के कारणों पर अटकलें लगाना बंद करें। पांच मैच की सीरीज हैदराबाद में 25 जनवरी से शुरू होगी।

IND vs ENG: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने क्रिकेट प्रशंसकों से भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली के इंग्लैंड के खिलाफ आगामी पांच मैचों की सीरीज के पहले दो टेस्ट से हटने के फैसले का सम्मान करने का आग्रह किया है। कोहली ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए टेस्ट सीरीज के पहले दो मैचों से नाम वापस ले लिया।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उनकी गोपनीयता का सम्मान करने का आह्वान किया है और खुलासा करने से परहेज किया है। जब विराट कोहली के बारे में बात की जा रही थी कि वह ऐसे खिलाड़ी हैं, जो मेजबान भारत और इंग्लैंड के बीच आगामी पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में अंतर पैदा करेंगे।

🚨 NEWS 🚨



Virat Kohli withdraws from first two Tests against England citing personal reasons.



Details 🔽 #TeamIndia | #INDvENGhttps://t.co/q1YfOczwWJ — BCCI (@BCCI) January 22, 2024

बीसीसीआई जल्द ही उनके विकल्प की घोषणा करेगा

भारत के सबसे प्रभावशाली बल्लेबाज की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े किए हैं। 25 जनवरी से हैदराबाद में 5 टेस्ट मैचों की शुरुआत हो रही है। इंग्लैंड के खिलाफ कोहली के टेस्ट रनों की संख्या 1991 और औसत 42.36 हैं। टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन पूरे करने से केवल 152 रन दूर हैं। बीसीसीआई जल्द ही उनके विकल्प की घोषणा करेगा।

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बयान में कहा, ‘‘विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) से निजी कारणों से इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला के शुरुआती दो टेस्ट से उन्हें हटाने का आग्रह किया है।’’ बीसीसीआई ने साथ ही कहा कि कोहली ने हटने के अपने फैसले के बारे में कप्तान रोहित शर्मा और टीम प्रबंधन से भी बात की है।

सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के बिना भी नतीजा देंगे

विराट ने कप्तान रोहित शर्मा, टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं से बात की है और जोर देते हुए कहा कि देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा उनकी शीर्ष प्राथमिकता है लेकिन कुछ निजी स्थितियों में उनकी मौजूदगी की जरूरत है। शाह ने कहा कि बीसीसीआई अपने स्टार खिलाड़ी का पूरा समर्थन करता है और उसे टीम तथा उसकी क्षमता पर भरोसा है कि वे अपने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के बिना भी नतीजा देंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘बीसीसीआई उनके फैसले का सम्मान करता है और बोर्ड तथा टीम प्रबंधन ने स्टार बल्लेबाज को अपना समर्थन दिया है और टेस्ट श्रृंखला में सराहनीय प्रदर्शन करने के लिए टीम के बाकी सदस्यों की क्षमताओं पर भरोसा है।’’ उन्होंने सभी से अपील की कि वे कोहली की निजता का सम्मान करें।

Jasprit Bumrah feels England's attacking nature with the bat will lead to opportunities with the ball for India in their upcoming Test series 🗣#INDvENG | #WTC25https://t.co/NYQ2eFZlIc — ICC (@ICC) January 23, 2024

शाह ने कहा, ‘‘बीसीसीआई मीडिया और प्रशंसकों से अनुरोध करता है कि वे इस दौरान विराट कोहली की निजता का सम्मान करें और उनके व्यक्तिगत कारणों को लेकर अटकलें लगाने से बचें।’’ पता चला है कि शाह और चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर दोनों को जानकारी दी गई थी कि इंग्लैंड सीरीज के दौरान कोहली को ब्रेक लेना पड़ सकता है।

2021 में पितृत्व अवकाश के रूप में लिया था जब उनकी बेटी वमिका का जन्म हुआ था

कोहली हाल में निजी कारणों से अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में भी नहीं खेले थे। इससे पहले भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान उन्होंने निजी कारणों से संक्षिप्त ब्रेक लिया था जहां वह आपस में दो टीम बनाकर खेले गए मैच में नहीं खेले थे और दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ दिन के भीतर लंदन गए थे।

कोहली ने इससे पहले चोट के अलावा ब्रेक 2021 में पितृत्व अवकाश के रूप में लिया था जब उनकी बेटी वमिका का जन्म हुआ था। माना जा रहा है कि भारत ‘ए’ टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले मध्य प्रदेश के रजत पाटीदार और मुंबई के सरफराज खान कोहली की जगह लेने के प्रबल दावेदार हैं।

ICYMI Virat Kohli will miss the first two Test matches against England 👇#INDvENG | #WTC25https://t.co/iZNrGEcA7f — ICC (@ICC) January 23, 2024

पाटीदार ने हाल में इंग्लैंड लॉयन्स के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट में 151 रन की पारी खेली थी और सरफराज ने इसी मैच की दूसरी पारी में अर्धशतक जड़ा था। सात हजार टेस्ट रन सहित प्रथम श्रेणी में 20 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा को भी टीम में शामिल करने की चर्चा चल रही है। हालांकि देखना यह होगा कि अगरकर की अगुआई वाली मौजूदा चयन समिति पुजारा के पास लौटती है या आगे बढ़ने का फैसला करती है।