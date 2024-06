IND vs ENG, T20 World Cup 2024: भारत ने लिया 2022 हार का बदला, इंग्लैंड को हराकर 10 साल में पहली बार फाइनल में, कई रिकॉर्ड बने

Highlights IND vs ENG, T20 World Cup 2024: अ(र पटेल ने 3 विकेट झटके। IND vs ENG, T20 World Cup 2024: भारत को सात विकेट पर 171 रन पर पहुंचा दिया। IND vs ENG, T20 World Cup 2024: इंग्लैंड की टीम 103 रन पर ढेर हो गई।

IND vs ENG, T20 World Cup 2024: लगातार बारिश हो रही थी और पिच पर बल्लेबाजी करना मुश्किल। भारत के पास सही जवाब थे। लेकिन रोहित शर्मा की टीम ने कमाल कर दिया। 2022 हार का बदला इंग्लैंड से चुकता किया और 10 साल फाइनल में प्रवेश किया। जहां 29 जून को दक्षिण अफ्रीका से टक्कर है। रोहित शर्मा की टीम को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने से कोई नहीं रोक सका। गुरुवार को सेमीफाइनल में इंग्लैंड भारतीय ताकत के आगे हार गया। रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने स्पिनरों की कमान संभालने से पहले बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया।

𝙄𝙣𝙩𝙤 𝙏𝙝𝙚 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡𝙨!



It's India vs South Africa in the summit clash!





भारत के लिए टी20 विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक विकेटः

15 - अर्शदीप सिंह (2024)

13-जसप्रीत बुमराह (2024)

12 - आरपी सिंह (2007)

11 - रविचंद्रन अश्विन (2014)

𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗽𝗶𝗻 𝗗𝘂𝗼



Axar Patel & Kuldeep Yadav do the trick for #TeamIndia





T20 WC में भारत की सबसे बड़ी जीत का अंतरः

90 रन बनाम इंग्लैंड, कोलंबो आरपीएस, 2012

73 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, मीरपुर, 2014

71 रन बनाम ZIM, मेलबर्न, 2022

68 रन बनाम इंग्लैंड, प्रोविडेंस, 2024

66 रन बनाम एएफजी, अबू धाबी, 2021

An outstanding bowling display

A cameo with the bat



Axar Patel was on a roll in the Semi-Final & bagged the Player of the Match award as #TeamIndia beat England by 68 runs.





टी20 विश्व कप नॉकआउट (सेमीफाइनल या फाइनल) में किसी टीम के टॉस जीतने और पहले क्षेत्ररक्षण चुनने के 13 मामले हैं। केवल दो हार में समाप्त हुए। 2009 में द ओवल और इंग्लैंड में सेमीफाइनल में हार। पुरुषों के आईसीसी टूर्नामेंट में किसी टीम के अजेय रहने का आखिरी उदाहरण चैंपियंस ट्रॉफी 2013 (भारत) था। प्रतियोगिता में दो अजेय टीमें फाइनल में आमने-सामने होंगी।

An emphatic India cruised to beat England comprehensively to set up their #T20WorldCup final clash with South Africa





T20 WC नॉकआउट में सबसे बड़ा जीत-अंतर (रनों के अनुसार)-

74 रन - वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो आरपीएस, 2012

68 रन - IND vs ENG, प्रोविडेंस, 2024

57 रन - श्रीलंका बनाम वेस्टइंडीज, द ओवल, 2009

36 रन - वेस्टइंडीज बनाम एसएल, कोलंबो आरपीएस, 2012

T20I में भारत की सबसे लंबी जीत का सिलसिलाः

12 - नवंबर 2021 से फरवरी 2022

11* - दिसंबर 2023 से जून 2024

9 - जनवरी 2020 से दिसंबर 2020

T20 WC संस्करण में सर्वाधिक जीतः

8* - दक्षिण अफ्रीका (2024)

7* - भारत (2024)

6 - श्रीलंका (2009)

6 - ऑस्ट्रेलिया (2010)

6 - ऑस्ट्रेलिया (2021)

India's spin twins - Kuldeep 🤝 Axar









जीत की नींव रोहित (57, 39बी, 6x4, 2x6) और सूर्यकुमार (47, 36बी, 4x4, 2x6) ने रखी। दोनों ने चुनौतीपूर्ण पिच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारत को सात विकेट पर 171 रन पर पहुंचा दिया। गुयाना नेशनल स्टेडियम की कहानी अलग है। रोहित ने गति को अच्छी तरह से आंका, कम रहकर और देर तक हिट किया।