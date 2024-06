IND VS ENG T20 World Cup 2024: इंग्लैंड हारे, भारत जीते!, कोलिंगवुड ने कहा- रोहित शर्मा की टीम के गत चैंपियन के खिलाफ हारने की संभावना नहीं...

Highlights IND VS ENG T20 World Cup 2024: पिछली योजना भारत पर शुरू से ही आक्रामक तरीके से हमला करने की थी। IND VS ENG T20 World Cup 2024: 2022 में जब भारत ने पहले बल्लेबाजी की तो हमें पता था कि हम उन्हें रोक सकते हैं। IND VS ENG T20 World Cup 2024: भारत जैसी टीम उस रणनीति से हैरान नहीं हो सकती।

IND VS ENG T20 World Cup 2024: पूर्व ऑलराउंडर पॉल कोलिंगवुड के अनुसार टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में फॉर्म में चल रहे भारत को हराने के लिए इंग्लैंड को असाधारण प्रदर्शन करना होगा और उन्हें लगता है कि रोहित शर्मा की टीम के गत चैंपियन के खिलाफ हारने की संभावना नहीं है। भारत और इंग्लैंड एडीलेड में 2022 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच की पुनरावृत्ति में गुरुवार को भिड़ने के लिए तैयार हैं। तब जोस बटलर की टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। कोलिंगवुड ने ‘स्टार स्पोर्ट्स प्रेस रूम’ कार्यक्रम में कहा, ‘‘ईमानदारी से कहूं तो मैं इस बार भारत को हारते हुए नहीं देखता।

इंग्लैंड को उन्हें हराने के लिए कुछ असाधारण करने की जरूरत होगी।’’ जसप्रीत बुमराह शानदार फॉर्म में हैं। पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी टीमों को उनके खिलाफ रन बनाने के लिए जूझना पड़ा। कोलिंगवुड का मानना ​​है कि इस तेज गेंदबाज के चार ओवर खेल का रुख तय करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘अपनी बेहतरीन टीम के साथ भारत जसप्रीत बुमराह के मौजूदा फॉर्म के बीच सबसे आगे खड़ा है।

वह फिट, सटीक, तेज और बेहद कुशल है। ऐसा लगता है कि किसी भी टीम के पास उनका जवाब नहीं है।’’ कोलिंगवुड ने कहा, ‘‘120 गेंदों के मुकाबले में बुमराह जैसे गेंदबाज की 24 गेंद बहुत बड़ा अंतर पैदा करती हैं। भारत अमेरिका में कठिन परिस्थितियों और मुश्किल पिचों पर भी आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई दिया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘रोहित शर्मा जैसे उनके बल्लेबाज फिर से फॉर्म में आ गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार पारी खेली।’’ गयाना की पिच ने पहले भी गेंदबाजों को फायदा पहुंचाया है क्योंकि यह मुकाबला आगे बढ़ने के साथ-साथ धीमी होती जाती है। इस मैदान पर स्पिनरों का दबदबा रहा है और तेज गेंदबाजों को शुरुआत में कुछ मदद मिलती है लेकिन मौजूदा विश्व कप में टीमें 170 से 180 रन के स्कोर तक पहुंच गई हैं। कोलिंगवुड ने कहा, ‘‘यह मैच शानदार होगा जिसमें दोनों पक्ष बेहद आक्रामक रुख अपनाएंगे। गयाना की पिच महत्वपूर्ण होगी।

सपाट पिच पर इंग्लैंड के पास टीमों को मात देने की क्षमता है। हालांकि धीमी, टर्निंग पिच भारत के पक्ष में होगी।’’ कोलिंगवुड को लगता है कि भारत अपने रूढ़िवादी दृष्टिकोण से आगे बढ़ गया है जिसके कारण टीम को नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने कहा, ‘‘पिछली योजना भारत पर शुरू से ही आक्रामक तरीके से हमला करने की थी।

हालांकि भारत जैसी टीम उस रणनीति से हैरान नहीं हो सकती। 2022 में जब भारत ने पहले बल्लेबाजी की तो हमें पता था कि हम उन्हें रोक सकते हैं। उस समय भारत रूढ़िवादी तरीके से खेला, खासकर शुरुआती 10 ओवरों में और फिर बाद में बराबरी करने की कोशिश की।’’ कोलिंगवुड ने कहा, ‘‘लेकिन भारत का दृष्टिकोण बदल गया है। वे समझते हैं कि इस रणनीति से विश्व कप नहीं जीता जा सकता। उन्हें जोखिम उठाने, बहादुर होने और खुलकर खेलने की जरूरत है।’’