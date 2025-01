IND vs ENG, T20 Series: 19 नवंबर 2024 के बाद 22 जनवरी 2025 को खेलेंगे मैच?, 14 माह बाद टीम इंडिया में, विजय हजारे और सैयद मुश्ताक में शानदार प्रदर्शन

Highlights सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कमाल की गेंदबाजी की। अक्षर पटेल की नियुक्ति टीम में प्रमुख चर्चा का विषय है। हार्दिक पंड्या की टीम में मौजूदगी के बावजूद अक्षर की पदोन्नति हुई है।

IND vs ENG, T20 Series: आखिर कार मेहनत का फल मिल गया। विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिल गया। अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल हो गए हैं। 14 माह के बाद अंतरराष्ट्रीय मैच वापसी करने के लिए तैयार हैं। 34 वर्षीय शमी टखने की चोट के कारण 2023 वनडे विश्व कप फाइनल के बाद से राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं हैं, जिसके बाद उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। फिटनेस साबित करने के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कमाल की गेंदबाजी की।

A look at the Suryakumar Yadav-led squad for the T20I series against England 🙌#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/nrEs1uWRos