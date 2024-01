IND vs ENG: 20 टेस्ट मैच में सिर्फ 30 की औसत, शुभमन गिल के लिए अंतिम 11 में जगह बनाना होगा मुश्किल! जानिए आंकड़े

Highlights शुभमन गिल ने अब तक अपने करियर में 20 टेस्ट मैच खेले हैं इन मैचों में उन्होंने 30.58 की औसत से 1040 रन बनाए हैं उनका सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 128 रन रहा है

India vs England Test: 25 जनवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के तहत खेली जाएगी। इसलिए यह दोनों देशों के लिए बेहद अहम सीरीज है। पहले दो टेस्ट के लिए भारतीय टीम की घोषणा की जा चुकी है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शुभमन गिल को अंतिम 11 में जगह मिलेगी? दरअसल शुभमन गिल के टेस्ट में आंकड़े ही ऐसे हैं कि उनकी जगह पर सवाल उठने लगे हैं।

शुभमन गिल ने अब तक अपने करियर में 20 टेस्ट मैच खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने 30.58 की औसत से 1040 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 128 रन रहा है। फिलहाल गिल नंबर तीन पर खेल रहे हैं क्योंकि पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी कप्तान रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल के कंधों पर है। नंबर तीन पर भी बल्लेबाजी करते हुए गिल के आंकड़े कुछ खास नहीं हैं। नंबर तीन पर भी बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने अब तक 5 मैच में 23.71 की औसत से 166 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वाधिक स्कोर 47 रन रहा है।

