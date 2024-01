IND vs ENG: अब तेरा क्या होगा...!, सीरीज में 1-0 से पीछे, 4 बड़े खिलाड़ी दूसरे टेस्ट से बाहर, 296 मैच खेलने का अनुभव, जानें क्या करेंगे कप्तान रोहित

Highlights इंग्लैंड टीम सीरीज में 1-0 से आगे और जोश सातवें आसमान पर है। राहुल और रवींद्र जडेजा को इंग्लैंड के खिलाफ 2 फरवरी से विशाखापत्तनम में खेले जाने वाले भारत के दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए। चार बड़े खिलाड़ी दूसरे मैच से बाहर हो गए और जिनके पास 296 टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है।

IND vs ENG: भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। भारत को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा। आईसीसी रैंकिंग और डब्बूटीसी रैंकिंग पर भी असर हुआ है। दूसरे मैच से पहले टीम इंडिया को कई झटके लगे हैं। चार बड़े खिलाड़ी दूसरे मैच से बाहर हो गए और जिनके पास 296 टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है। मोहम्मद शमी, मास्टर और किंग विराट कोहली, भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और बल्लेबाज लोकेश राहुल दूसरे टेस्ट में नहीं दिखेंगे। इन खिलाड़ी के न खेलने से कप्तान रोहित शर्मा टेंशन में हैं। रोहित के पास दूसरे मैच में अनुभवहीन टीम है। इंग्लैंड टीम सीरीज में 1-0 से आगे और जोश सातवें आसमान पर है। राहुल और रवींद्र जडेजा को इंग्लैंड के खिलाफ 2 फरवरी से विशाखापत्तनम में खेले जाने वाले भारत के दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए।

मेजबान टीम को सीरीज के पहले टेस्ट में हार के बाद दोहरा झटका लगा है। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली निजी कारणों से इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती दो टेस्ट मैच से हट गए हैं। टखने की चोट से उबर रहे भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पहले से ही टीम में नहीं हैं। जडेजा को तेजी से रन लेते हुए पैर की मांसपेशियों में चोट लगी थी जबकि राहुल ने दाईं जांघ में दर्द की शिकायत की है।

राहुल को पिछले साल मई में आईपीएल के दौरान भी दाईं जांघ में चोट लगी थी और उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी जिसके कारण वह चार महीने तक क्रिकेट से दूर रहे थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘रविंद्र जडेजा और लोकेश राहुल इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में दो फरवरी 2024 से होने वाले दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे।’’

बीसीसीआई की मेडिकल टीम दोनों खिलाड़ियों की प्रगति पर नजर रख रही है।’’ चयन समिति ने मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान, बाएं हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। घरेलू क्रिकेट में ढेरों रन बनाने वाले सरफराज को पहली बार राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है।

उन्होंने हाल में इंग्लैंड लॉयन्स के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया। विराट कोहली निजी कारणों से शुरुआती दो टेस्ट के लिए अनुपलब्ध हैं जबकि जडेजा और राहुल की चोट ने भारत की मुसबीत बढ़ा दी है जो 2013 से घरेलू सरजमीं पर अपना चौथा टेस्ट गंवाने के बाद दबाव में है। पहले टेस्ट में राहुल और जडेजा दोनों ने प्रभावी प्रदर्शन किया था लेकिन बाद में इंग्लैंड ने वापसी करते हुए 28 रन की जीत के साथ पांच मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई। जडेजा ने पांच विकेट चटकाने के अलावा पहली पारी में 87 रन बनाए जबकि राहुल ने 86 रन की पारी खेली।

