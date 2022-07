IND vs ENG odi Series: रोहित शर्मा ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करेगा इंग्लैंड, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज बाहर, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। इंग्लैंड ने अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है। इंग्लैंड ने दूसरे मैच में 100 रन से हराकर पलटवार किया।

IND vs ENG odi Series: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मैच में रविवार को यहां टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। टीम इंडिया ने पहले मैच में बाजी मारी। इंग्लैंड ने दूसरे मैच में 100 रन से हराकर पलटवार किया।

A look at our Playing XI for the game. Live - https://t.co/radUqNrOn1 #ENGvIND pic.twitter.com/TkbzNYfLrw

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ दर्द के कारण इस मैच का हिस्सा नहीं है। उनकी जगह अंतिम एकादश में मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। इंग्लैंड ने अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है। तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है।

Jasprit Bumrah was ruled out of this game owing to back spasms. Arshdeep Singh was not considered for selection as he is yet to fully recover from right abdominal strain.#ENGvIND