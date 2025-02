IND vs ENG Most wickets ODIs: नंबर-1 सर जडेजा, 41 विकेट से साथ जेम्स एंडरसन, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, हरभजन सिंह, जवागल श्रीनाथ और आर अश्विन को पीछे छोड़ा

Highlights सर रविंद्र जडेजा ने एक और कारनामा अपने नाम किया है। घरेलू मैदान पर इंग्लैंड पर भारत का दबदबा अधिक है। पहला मैच खेला जा रहा है और रिकॉर्ड की बारिश हो रही है।

IND vs ENG Most wickets in Ind vs Eng ODIs: भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में तीन मैचों की एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है और रिकॉर्ड की बारिश हो रही है। भारत 50 ओवर के प्रारूप में इंग्लैंड पर भारी पड़ा है। दोनों टीमों ने एक-दूसरे के खिलाफ खेले 107 एकदिवसीय मैचों में से 58 जीते हैं। घरेलू मैदान पर इंग्लैंड पर भारत का दबदबा अधिक है। क्योंकि मेन इन ब्लू ने 52 में से 34 मैच जीते हैं। इस बीच सर रविंद्र जडेजा ने एक और कारनामा अपने नाम किया है। जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ 42 विकेट अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड के पूर्व तेज बॉलर के नाम 40 विकेट था। एंड्रयू फ्लिंटॉफ 37 विकेट के साथ तीसरे, हरभजन सिंह 36 विकेट के साथ चौथे और जवागल श्रीनाथ-आर अश्विन 35 विकेट झटके हैं।

IND vs ENG Most wickets in Ind vs Eng ODIs: भारत बनाम इंग्लैंड वनडे में सर्वाधिक विकेट

41 रवीन्द्र जडेजा*

40 जेम्स एंडरसन

37 एंड्रयू फ्लिंटॉफ

36 हरभजन सिंह

35 जवागल श्रीनाथ/ आर अश्विन।

भारत ने पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बृहस्पतिवार को यहां इंग्लैंड को 248 रन पर समेट दिया। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा और हर्षित राणा ने तीन-तीन विकेट चटकाए। इंग्लैंड की ओर से कप्तान जोस बटलर (52) और जेकब बेथेल (51) ने अर्धशतक जड़े जबकि फिल सॉल्ट ने 43रन की पारी खेली।

दाएं घुटने में दर्द के कारण विराट कोहली बृहस्पतिवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे से बाहर हो गए लेकिन समस्या की गंभीरता अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। मौजूदा श्रृंखला के साथ ही भारत चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के अंतिम चरण में पहुंच गया है और टीम पहले से ही तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता को लेकर संदेह से जूझ रही है।

चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी को पाकिस्तान में शुरू होगी जबकि भारत 20 फरवरी से दुबई में अपने सभी मैच खेलेगा। टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि कोहली की घुटने की चोट बहुत गंभीर नहीं है और वह इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के बाकी दो मैचों में खेलने के लिए तैयार हैं। दूसरा मैच नौ फरवरी को कटक में होगा और इसके बाद 12 फरवरी को अहमदाबाद में श्रृंखला का अंतिम मैच होगा।

कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस के समय यह कहकर सभी को हैरान कर दिया, ‘‘दुर्भाग्य से कोहली नहीं खेल रहे हैं, उन्हें कल रात से दाएं घुटने में परेशानी हो रही है। ’’ भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने हमेशा की तरह कम जानकारी देने का रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए एक पंक्ति का बयान दिया जिसमें रोहित द्वारा कहे शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं था।

बोर्ड के अपडेट में कहा गया है, ‘‘विराट कोहली दाएं घुटने में दर्द के कारण पहले वनडे में चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। ’’ समझा जाता है कि कोहली बुधवार को नेट सत्र के दौरान इस असुविधा के कारण लंबे समय तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए। मैच से पहले बृहस्पतिवार को जब वह ‘शटल स्प्रिंट’ करने के लिए बाहर आए तो उनके दाहिने घुटने पर पट्टी बंधी हुई थी।

वह सहज नहीं दिखे और थोड़ा लड़खड़ाते रहे थे। फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश जैन उनकी हरकतों पर कड़ी नजर रख रहे थे। छत्तीस साल के खिलाड़ी को अभी तक स्कैन के लिए नहीं ले जाया गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कोहली राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में जांच के लिए बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे या अगले मैच के लिए टीम के साथ कटक जाएंगे।