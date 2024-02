IND vs ENG Live Score: जीत से चार विकेट दूर भारतीय टीम, इंग्लैंड का स्कोर 214 पर 6, 185 रन की जरूरत, जानें स्कोरबोर्ड

Highlights पहले सत्र में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 127 रन बनाये। भारतीय स्पिनर लगातार अंतराल पर विकेट चटकाते रहे। क्राउली इस मुकाबले में अब तक इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुए।

IND vs ENG Live Score Updates, 2nd Test Day 4: जैक क्राउली ने मैच में अपना लगातार दूसरा अर्धशतक बनाया, लेकिन भारत ने दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन सोमवार को पहले सत्र में इंग्लैंड के पांच महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर मैच पर अपना दबदबा कायम कर लिया। जीत के लिए 399 रन का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने लंच तक छह विकेट पर 210 रन बनाये है। कप्तान बेन स्टोक्स 5 रन पर क्रीज पर मौजूद है। इंग्लैंड ने दिन के पहले सत्र में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 127 रन बनाये लेकिन भारतीय स्पिनर लगातार अंतराल पर विकेट चटकाते रहे। कुलदीप यादव ने क्राउली (73) को आउट किया, जबकि लंच के ठीक पहले जसप्रीत बुमराह ने जॉनी बेयरस्टो (26) को आउट कर इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया। इंग्लैंड को जीत के लिए अब 185 रनों की जरूरत है और उसके चार विकेट बचे है।

