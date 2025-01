IND vs ENG, 1st T20: सबसे आगे अर्शदीप सिंह, 61 मैच और 97 विकेट?, बुमराह, चहल, भुवी और हार्दिक रह गए पीछे, देखें टॉप-5 लिस्ट

Highlights IND vs ENG, 1st T20: अर्शदीप सिंहः 97 विकेट और 61 मैच। IND vs ENG, 1st T20: युजवेंद्र चहलः 96 विकेट और 80 मैच। IND vs ENG, 1st T20: भुवनेश्वर कुमारः 90 विकेट और 87 मैच।

IND vs ENG, 1st T20: बुधवार को कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के दौरान अर्शदीप सिंह टी20ई में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। सिंह ने युजवेंद्र चहल (80), भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या को पीछे छोड़ दिया। भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बुधवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 श्रृंखला के पहले मैच में टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। चोट के बाद वापसी करने वाले मोहम्मद शमी को अभी इंतजार करना होगा, उन्हें अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया गया।

IND vs ENG, 1st T20: T20I में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट-

1. अर्शदीप सिंहः 97 विकेट और 61 मैच

2. युजवेंद्र चहलः 96 विकेट और 80 मैच

3. भुवनेश्वर कुमारः 90 विकेट और 87 मैच

4. जसप्रीत बुमराहः 89 विकेट और 70 मैच

5. हार्दिक पंड्याः 89 विकेट और 110 मैच।