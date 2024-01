IND vs ENG: पहला टेस्ट हारने के बाद भारत को लगा झटका, राहुल-जडेजा दूसरे टेस्ट से हुए बाहर, इस खिलाड़ी को मिला मौका

Highlights दूसरे टेस्ट मैच से केएल राहुल और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा आउट भारत इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच हार चुका है राहुल-जडेजा की जगह सरफराज खान, सौरभ कुमार और वाशिंगटन सुंदर को टीम में लिया गया

IND vs ENG: हैदराबाद में भारत के लिए 80 से अधिक रनों की पारी खेलने वाले केएल राहुल और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को दूसरे टेस्ट मैच से बाहर करने का फैसला किया गया है। इनकी जगह पर दूसरे खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। भारत इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच हार चुका है और दूसरे टेस्ट मैच में राहुल और जडेजा के नहीं होने से भारत को डबल झटका लगा है।

- No Virat Kohli.

- No Ravindra Jadeja.

- No KL Rahul.

- No Mohammed Shami.



India will be without 4 main players in the 2nd Test vs England. pic.twitter.com/8WAXOJYByx