IND vs ENG: 'जड्डू समझ ये टी-20 है, यहां नो बॉल अलॉउड नहीं है', कप्तान रोहित ने जडेजा को दी सलाह, वायरल हुआ वीडियो

Highlights गेंदबाजी कर रहे रवींद्र जडेजा की गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दिया कप्तान रोहित शर्मा अपनी खीझ नहीं छुपा सके रोहित ने कहा कि जड्डू समझ ये टी 20 है, यहां नो बॉल अलाउड नहीं है

IND vs ENG: राजकोट में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दौरान जब भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी तब एक ऐसा वाकया कैमरे में रिकॉर्ड हो गया जिस पर कमेंट्रेटर भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। हुआ ये कि गेंदबाजी कर रहे रवींद्र जडेजा की गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दिया। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा अपनी खीझ नहीं छुपा सके। रोहित ने कहा कि जड्डू समझ ये टी 20 है, यहां नो बॉल अलाउड नहीं है। रोहित की आवाज स्टंप माइक से कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद कमेंट्रेटर भी हंसने लगे।

Rohit Sharma represents whole of Dinda Academy when he says "Jaddu samajh ye T20 hai, idhar No balls allowed nahi" 🔥 pic.twitter.com/cQ4s3aJOGm