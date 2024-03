IND vs ENG: सीरीज में 3-1 से पीछे बेन स्टोक्स की टीम, इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन की घोषणा की, देखें कौन बाहर-अंदर

Highlights आखिरी बार राजकोट में तीसरे टेस्ट के दौरान सीरीज में दिखे थे। मेहमानों ने रांची में टेस्ट से टीम में एक बदलाव किया है। बेन स्टोक्स की टीम अंतिम मैच जीतने की पूरी कोशिश करेगी।

IND vs ENG: इंग्लैंड की टीम सीरीज में 3-1 से पीछे और अंतिम मैच कल से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। बेन स्टोक्स की टीम अंतिम मैच जीतने की पूरी कोशिश करेगी। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ गुरुवार से धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शुरू होने वाले पांचवें और अंतिम टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा की। मेहमानों ने रांची में टेस्ट से टीम में एक बदलाव किया है। ओली रॉबिन्सन की जगह तेज गेंदबाज मार्क वुड को शामिल किया गया। वुड आखिरी बार राजकोट में तीसरे टेस्ट के दौरान सीरीज में दिखे थे।

England captain Ben Stokes is keen to end his side's Test series against India on a high 💪#WTC25 | #INDvENGhttps://t.co/nSr5dGdrJY — ICC (@ICC) March 6, 2024

A special landmark awaits R Ashwin in Dharamsala & his eyes are set on powering #TeamIndia to a win 👌 👌#INDvENG | @ashwinravi99 | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/te9gpBCiDK — BCCI (@BCCI) March 5, 2024

जहां पहली पारी में चार विकेट लेने के बाद उन्हें दूसरी पारी में कोई विकेट नहीं मिला था। हैदराबाद में पहले टेस्ट में वुड दोनों पारियों में एक भी विकेट लेने में नाकाम रहे। रॉबिन्सन को रांची में चौथे टेस्ट में भी कोई विकेट नहीं मिला था। पांच मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने पहले भी कई बदलाव किया था।

A lesson every day playing international cricket 📚



Ravichandran Ashwin looks back at memorable moments and pays homage to key influencers on his road to 100 Test matches 🗣



More 📲 https://t.co/dQzf7852IXpic.twitter.com/0D8PSMaTI1 — ICC (@ICC) March 6, 2024

ओली रॉबिन्सन ने पहली पारी में बिना कोई विकेट लिए प्रति ओवर चार से अधिक रन दिए। हालांकि बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया और 9वें नंबर पर 58 रन बनाए। दूसरी पारी में जब भारत जीत के लिए 192 रनों का पीछा कर रहा था, रॉबिन्सन को गेंद नहीं सौंपी गई। इंग्लैंड ने तीन स्पिनरों का प्रयोग किया और हार का सामना करना पड़ा।

पांचवें टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवनः बेन स्टोक्स (कप्तान), जेम्स एंडरसन, जॉनी बेयरस्टो, शोएब बशीर, जैक क्रॉली, बेन डकेट, बेन फोक्स (विकेटकीपर), टॉम हार्टले, ओली पोप, जो रूट, मार्क वुड।