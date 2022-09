Ind Vs Eng: क्रिकेट में फिर 'मांकड़िंग' पर छिड़ी बहस, दीप्ति शर्मा पर सवाल उठाने वाले अंग्रेज खिलाड़ियों को भारतीय फैंस ऐसे दे रहे जवाब

लंदन, 25 सितंबर (भाषा) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के नियमों के अनुसार भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का तीसरे महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में चार्ली डीन को रन आउट (मांकड़िंग) करना पूरी तरह से वैध है लेकिन इसके बावजूद जहां कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया वहीं इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन जैसे खिलाड़ी इससे नाखुश दिखे।

भारतीय महिला टीम ने शनिवार को लॉर्ड्स में तीसरा मैच 16 रन से जीतकर तीन मैचों की श्रृंखला में क्लीनस्वीप करके तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को शानदार विदाई दी। दीप्ति ने नॉन स्ट्राइक छोर पर गेंदबाजी करने से पहले आगे निकल गई चार्ली डीन को रन आउट किया जिससे भारत यह मैच जीतने में सफल रहा।

चार्ली डीन तब 47 रन पर खेल रही थी और इंग्लैंड को जीत के लिए 17 रन की दरकार थी। यह रन आउट खेल के नियमों के अनुसार था लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी इससे खुश नहीं थे।

"If wrong with me , then wrong for whole world"

-England policy



If Non striker #runout is Debatable, then, how can winning a world cup Final by counting Total number of boundaries is correct #Engvsnz ? #ENGvsIND@ashwinravi99@virendersehwag@StuartBroad8@jornovinaypandepic.twitter.com/7amhEWZRmv — Hardik Khandelwal (@hardik_700) September 24, 2022

इंग्लैंड की पुरुष टीम के तेज गेंदबाज ब्रॉड ने ट्वीट किया, ‘‘मुझे मांकड़िंग को लेकर बहस वास्तव में दिलचस्प लगती है। दोनों पक्षों में कई तरह के विचार हैं। मेरा निजी तौर पर मानना है कि मैं इस तरह से मैच जीतना पसंद नहीं करूंगा और मैं इस तरह की अलग सोच रख कर खुश हूं।’’

I find the debate of the Mankad really interesting. So many views from either side. I personally wouldn’t like to win a match like that, also, very happy for others to feel differently https://t.co/BItCNJZqYB — Stuart Broad (@StuartBroad8) September 24, 2022

तेज गेंदबाजों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले और ब्रॉड के लंबे समय से साथी रहे एंडरसन ने कहा,‘‘ मैं कभी यह समझ नहीं पाऊंगा खिलाड़ियों को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है।’’

एक अन्य अंग्रेज खिलाड़ी सैम बिलिंग्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘‘निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने यह खेल खेला हो और उसे यह स्वीकार्य हो। यह क्रिकेट का खेल नहीं है।’’

There’s surely not a person who has played the game that thinks this is acceptable?



Just not cricket… https://t.co/VLGeddDlrz — Sam Billings (@sambillings) September 24, 2022

भारतीय फैंस ने दिया अंग्रेज खिलाड़ियों को जवाब

हालांकि दीप्ति शर्मा की खेल भावना पर सवाल उठाने वाले खिलाड़ियों को लेकर भारतीय फैंस भी ट्विटर के जरिए जवाब देते नजर आए। कई फैंस ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व के खेलों की क्लिपिंग्स सोशल मीडिया पर साझा की।

भारतीय खिलाड़ियों ने किया दीप्ति शर्मा का समर्थन

कई अन्य खिलाड़ियों ने इस तरह के रन आउट का समर्थन किया और इनमें पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी शामिल थे जिन्होंने इंग्लैंड को खिलाड़ियों को हारा हुआ करार दिया। सहवाग ने ट्वीट किया,‘‘ इतने अधिक अंग्रेजों को हारा हुआ देखना मजेदार है।’’ एक अन्य ट्वीट में उन्होंने भारतीय टीम को जीत पर बधाई दी जिसने तेज गेंदबाज झूलन को शानदार विदाई दी।

Funny to see so many English guys being poor losers. #Runout . pic.twitter.com/OJOibK6iBZ — Virender Sehwag (@virendersehwag) September 24, 2022

सहवाग ने लिखा,‘‘ भारतीय लड़कियों की शानदार जीत। श्रृंखला जीतना झूलन गोस्वामी के लिए शानदार विदाई है।’’ भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर और इस तरह के रन आउट को मांकड़िंग (पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीनू मांकड़ के नाम पर) कहने का विरोध करने वाले रविचंद्रन अश्विन ने भी भारतीय टीम का समर्थन किया।

उन्होंने ट्वीट किया,‘‘ ऐसा क्या हो गया जो आप लोग अश्विन को ट्रेंड कर रहे हो। आज की रात की एक और गेंदबाजी नायिका है दीप्ति शर्मा।’’

आईसीसी ने मांकड़िंग को लेकर हाल में बदला है नियम

भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने पर 169 रन पर आउट हो गई। इंग्लैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही लेकिन लग रहा था कि डीन उसे अप्रत्याशित जीत दिलाने में सफल रहेगी लेकिन दीप्ति ने उन्हें रन आउट करके मेजबान टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

गौरतलब है कि इस तरह का रन आउट हमेशा नियमों के तहत आता था लेकिन इसे खेल भावना के विपरीत माना जाता था। आईसीसी ने हाल में खेल की परिस्थितियों में बदलाव करके इस तरह के रन आउट को ‘अनुचित खेल’ से हटाकर ‘रन आउट’ वर्ग में डाल दिया था।