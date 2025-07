IND vs ENG 3rd Test Day 1 Updates: लंदन में भारत को झटका, ऋषभ पंत को लगी चोट, ये खिलाड़ी कर विकेटकीपिंग

Highlights पंत को मैदान में दिए गए उपचार के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। त गेंद पर हाथ लगाने में कामयाब रहे लेकिन इसे पूरी तरह से रोक नहीं पाए। भारतीय सहयोगी स्टाफ पंत के हाथ का उपचार करने के लिए मैदान में थे।

IND vs ENG 3rd Test Day 1 Updates: भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत बृहस्पतिवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन दूसरे सत्र के खेल के दौरान बाएं हाथ में चोट लगने के बाद मैदान से बाहर चले गए। पंत की जगह ध्रुव जुरेल को मैदान पर भेजा गया जबकि वह तीसरे टेस्ट के लिए अंतिम एकादश में भी शामिल नहीं थे। भारतीय उप कप्तान पंत को मैदान में दिए गए उपचार के बाद कोई फायदा नहीं हुआ जिसके बाद जुरेल मैदान में उतरे। पारी के 34वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद को लेग साइड में रोकने के लिए डाइव लगाने के बाद पंत दर्द से कराह रहे थे।

Rishabh Pant is off the field after a stinging blow to his fingers - Dhruv Jurel has taken the gloves as a substitute wicketkeeperhttps://t.co/dp3RtHo2QM | #ENGvINDpic.twitter.com/vfk4VVIN4S