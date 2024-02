'रोहित भाई के पास जाएगा': केएस भरत की भविष्यवाणी के बावजूद भारतीय कप्तान ने छोड़ा रेहान अहमद का कैच, वीडियो देखें

Highlights इंग्लैंड ने दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी अंतिम पारी में 1 विकेट पर 67 रन बनाए मेहमान टीम को जीत के लिए 332 रनों की और जरूरत है जैक क्रॉली (29) और नाइटवॉचमैन रेहान अहमद (9) क्रीज पर मौजूद हैं

विशाखापत्तनम: भारत दूसरे टेस्ट में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड के 2 विकेट गिरा सकता था अगर कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे टेस्ट में तीसरे दिन की अंतिम गेंद पर रेहंद अहमद द्वारा गेंद को पकड़ लिया होता। दरअसल, अक्षर पटेल अंतिम गेंद फेंकने के लिए तैयार हो रहे थे, उस समय विकेटकीपर केएस भरत ने उन्हें इसे एक निश्चित क्षेत्र में पिच करने के लिए कहा, ताकि बल्लेबाज गेंद का किनारा ले और पहली स्लिप में कैच हो जाए।

भरत को पटेल को निर्देश देते हुए यह भी भविष्यवाणी करते हुए सुना गया कि गेंद रोहित शर्मा की ओर जाएगी। भरत को स्टंप माइक पर यह कहते हुए सुना गया, "रोहित भाई के पास जाएगा, चलो दोस्तों आखिरी गेंद।" योजना लगभग काम कर गई क्योंकि पटेल ने ऑफ-स्टंप के बाहर एक त्वरित शॉर्ट डिलीवरी की, जिसे अहमद ने कट करना चाहा, लेकिन एक मोटा बाहरी किनारा लगा। गेंद पहली स्लिप में डाइविंग कर रहे रोहित के दाहिने हाथ को छूते हुए निकल गई और गेंद थर्ड मैन फेंस की ओर चली गई।

KS Bharat was clearly saying that it will go to Rohit Sharma at slips, but Rohit ignored him and result he drop that catch



His attitude is costing us @Imro45 worst captain 🤮 pic.twitter.com/FpPR8XKtnX