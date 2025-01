IND vs ENG 2nd T20I Highlights: भारतीय गेंदबाजों ने उखाड़ फेंके इंग्लैंड बल्लेबाजों के विकेट, 20 ओवर में सिर्फ 165 रन, संकट में अंग्रेज

Highlights IND vs ENG 2nd T20I Highlights: भारतीय गेंदबाजों ने उखाड़ फेंके इंग्लैंड बल्लेबाजों के विकेट, 20 ओवर में सिर्फ 165 रन, संकट में अंग्रेज IND vs ENG: भारतीय गेंदबाजों ने उखाड़ फेंके इंग्लैंड बल्लेबाजों के विकेट, संकट में अंग्रेज

IND VS ENG 2nd T20I: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में शनिवार को टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारतीय टीम में चोटिल नीतिश कुमार रेड्डी और रिंकू सिंह की जगह वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल खेलेंगे। वहीं इंग्लैंड टीम में गुस एटकिंसन की जगह ब्रायडन कार्स खेलेंगे और जैमी स्मिथ को पदार्पण का मौका दिया गया है। इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी और एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौटता गया। जोस बटलर ने 30 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली और आउट हो गए। पार में बटलर ने तीन छक्के और दो चौके लगाए, ब्राइडन कार्स ने 31 रन की पारी खेली, जेमी स्मिथ ने 22 रन बनाए, लियम लिविंगस्टन और हैरी ब्रूक सिर्फ 13-13 रन ही बना सके।

Off-stump out of the ground! Varun Chakaravarthy gets his second 🔥🔥 Follow The Match ▶️ https://t.co/6RwYIFWg7i #TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/HPb865qPVJ

Through the gates! 🎯



The in-form Varun Chakaravarthy strikes in his very first over ⚡️⚡️



Follow The Match ▶️ https://t.co/6RwYIFWg7i#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank | @chakaravarthy29pic.twitter.com/NddoPmTlDo