IND vs ENG: रवींद्र जडेजा का अर्धशतक, इस मामले में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ नंबर-1 बने, सिर्फ 19 पारियों में किया कारनामा

Highlights कप्तान रोहित और रवींद्र जडेजा ने मोर्चा संभाला जडेजा ने भी अपनी फिफ्टी पूरी की टेस्ट क्रिकेट में जडेजा की ये 21वीं फिफ्टी है

IND vs ENG Test 2024 : भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाली भारतीय टीम एक बार सिर्फ 33 रन पर तीन विकेट गंवाकर मुश्किल में थी लेकिन इसके बाद कप्तान रोहित और रवींद्र जडेजा ने मोर्चा संभाला। पहले कप्तान रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया उसके बाद जडेजा ने भी अपनी फिफ्टी पूरी की। टेस्ट क्रिकेट में जडेजा की ये 21वीं फिफ्टी है।

